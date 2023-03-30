Раскрыты планы США начать подготовку к войне с Россией и Китаем
Журналист Моррис раскрыл планы США о подготовке к войне с Россией и Китаем
Власти Соединённых Штатов Америки намерены начать подготовку к вооружённому конфликту с двумя странами одновременно. Как заявил экс-журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис, речь идёт о России и Китае.
"США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть", — высказался ведущий.
В качестве подтверждения своих слов он привёл выдержки из военного бюджета США на 2024 год, который в целом направлен на Китай. В частности, в нём предусмотрено увеличение расходов, связанных с "нападением на КНР". Как утверждают в Пентагоне, Пекин становится экономической сверхдержавой и якобы представляет серьёзную опасность для нацбезопасности США.
О риске войны США и Китая ранее сообщали и обозреватели Global Times. По их мнению, милитаристская внешняя политика, которой придерживаются американские власти, вполне может привести Вашингтон к вооружённому столкновению с Пекином. Также Лайф рассказывал о возможном конфликте Китая и США из-за Тайваня, ведь американские власти продолжают эскалацию ситуации вокруг острова.
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