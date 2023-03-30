Раскрыты планы США начать подготовку к войне с Россией и Китаем

Власти Соединённых Штатов Америки намерены начать подготовку к вооружённому конфликту с двумя странами одновременно. Как заявил экс-журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис, речь идёт о России и Китае.

"США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть", — высказался ведущий.