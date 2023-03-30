Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 00:39

Раскрыты планы США начать подготовку к войне с Россией и Китаем

Журналист Моррис раскрыл планы США о подготовке к войне с Россией и Китаем

Власти Соединённых Штатов Америки намерены начать подготовку к вооружённому конфликту с двумя странами одновременно. Как заявил экс-журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис, речь идёт о России и Китае.

"США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть", — высказался ведущий.

В качестве подтверждения своих слов он привёл выдержки из военного бюджета США на 2024 год, который в целом направлен на Китай. В частности, в нём предусмотрено увеличение расходов, связанных с "нападением на КНР". Как утверждают в Пентагоне, Пекин становится экономической сверхдержавой и якобы представляет серьёзную опасность для нацбезопасности США.

Война с Китаем и "кровавый февраль": Эксперт раскрыл два вожделенных сценария Запада для России

Война с Китаем и "кровавый февраль": Эксперт раскрыл два вожделенных сценария Запада для России

О риске войны США и Китая ранее сообщали и обозреватели Global Times. По их мнению, милитаристская внешняя политика, которой придерживаются американские власти, вполне может привести Вашингтон к вооружённому столкновению с Пекином. Также Лайф рассказывал о возможном конфликте Китая и США из-за Тайваня, ведь американские власти продолжают эскалацию ситуации вокруг острова.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров