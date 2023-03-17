США хотят взять под жёсткий контроль Россию, сменив в нашей стране власть, но высокие рейтинги президента РФ Владимира Путина мешают этому. Теперь Вашингтон пытается удержать своё господство в мире, прибегая к ядерному шантажу. Об этом рассказал гость программы "Дайте сказать!" военный эксперт Константин Сивков.

Военный эксперт Константин Сивков рассказал о ядерном шантаже США. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

Он подчеркнул, что американцы заинтересованы не столько в затягивании боевых действий, сколько во взятии России под контроль. При этом Украина, конфликт и санкции — лишь инструменты, обеспечивающие США достижение цели. Поэтому нет никаких иллюзий, что главный удар готовится именно по нашей стране, чтобы отстранить от власти президента РФ Владимира Путина и привести на его место марионетку-лидера, который либо уничтожит Россию, либо бросит её в войну против Китая.

"Им нужно, чтобы морально-психологический климат в стране позволял осуществить такой переворот. При высоком рейтинге президента Путина это сделать невозможно. Им нужно инициировать социальные проблемы в стране, чтобы поднять население, возбудить население против действующей власти", — уточнил аналитик.

Помимо санкций, одной из движущих сил в этом, по американской задумке, должна стать Российская армия, для этого нужно или поражение РФ, или заключение перемирия на неприемлемых для Москвы условиях. Согласно их надеждам, это должно было бы уронить рейтинг российского лидера, объяснил специалист, чтобы они могли повторить события в феврале – марте 1917 года, когда упало доверие к императору Николаю II после Русско-японской войны. Сивков подчеркнул, что план "кровавого февраля" разрушен высоким сплочением граждан вокруг Путина. Он также объяснил, зачем США нужен контроль над Россией.

"Если вы помните, была война в Афганистане и Ираке, обе эти войны закончились для американцев тяжёлым военным поражением. Единственным инструментом, которым они сейчас могут оперировать для укрепления своего силового господства в мире, является ядерный шантаж. А ядерный шантаж не позволяет делать Россия", — отметил он.

Помимо силового доминирования, Вашингтон стремительно теряет позиции в мировой экономике и лишается идейного господства. Сейчас даже на Западе население отвергает весь этот "фундаментальный либерализм, который там насаждают, все эти ЛГБТ-движения и прочую ахинею", подчеркнул Сивков. А по части экономического развития Китай и Россия давно демонстрируют колоссальный научно-технический прорыв, в частности в отношении разработок гиперзвукового оружия.

"Поэтому единственный инструмент у США остаётся — это ядерный шантаж. А Россия мешает", — подытожил военный эксперт.

Полный выпуск программы "Дайте сказать!" с Константином Сивковым смотрите по ссылке.