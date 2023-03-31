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31 марта, 11:21

Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Об этом он объявил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

"Кардинальные изменения в международной жизни потребовали кардинально скорректировать ключевые документы стратегического планирования. МИД в координации с Администрацией Президента, аппаратом Совбеза, правительством, многими министерствами и ведомствами провёл масштабную и кропотливую работу по её (концепции) актуализации, и сегодня мною подписан указ об утверждении новой концепции", — подчеркнул президент.

Главным докладчиком по этой теме выступил глава МИД Сергей Лавров.

Кремль сообщил о дополнении проекта концепции внешней политики России

Кремль сообщил о дополнении проекта концепции внешней политики России

Напомним, текст новой концепции был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты. В декабре президент РФ Владимир Путин уже обсуждал проект с Совбезом.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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