Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Об этом он объявил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

"Кардинальные изменения в международной жизни потребовали кардинально скорректировать ключевые документы стратегического планирования. МИД в координации с Администрацией Президента, аппаратом Совбеза, правительством, многими министерствами и ведомствами провёл масштабную и кропотливую работу по её (концепции) актуализации, и сегодня мною подписан указ об утверждении новой концепции", — подчеркнул президент.

Главным докладчиком по этой теме выступил глава МИД Сергей Лавров.