Путин: Россия готова создать условия для иностранных компаний, которые захотят вернуться

Под многими иностранными брендами в России теперь продаётся продукция, которая полностью производится на отечественных мощностях. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По сути, это российские товары с иностранным логотипом, рассказал глава государства.

"Выпуск товаров не прекратится, только логотип изменился. Прибыль от этого бизнеса остаётся у нас в стране", — подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание, что если поначалу наши предприниматели очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас активно занимают освободившиеся площадки в торговых центрах.

"Иностранцы ушли, освободили до двух миллионов квадратных метров торговых площадей. Ну, прекрасно. Практически всё занято уже", — добавил президент, отметив, что Россия готова создать условия для иностранных компаний, которые захотят вернуться.