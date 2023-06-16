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16 июня, 12:24

Путин: Россия готова создать условия для иностранных компаний, которые захотят вернуться

Под многими иностранными брендами в России теперь продаётся продукция, которая полностью производится на отечественных мощностях. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По сути, это российские товары с иностранным логотипом, рассказал глава государства.

"Выпуск товаров не прекратится, только логотип изменился. Прибыль от этого бизнеса остаётся у нас в стране", — подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание, что если поначалу наши предприниматели очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас активно занимают освободившиеся площадки в торговых центрах.

"Иностранцы ушли, освободили до двух миллионов квадратных метров торговых площадей. Ну, прекрасно. Практически всё занято уже", — добавил президент, отметив, что Россия готова создать условия для иностранных компаний, которые захотят вернуться.

Путин: Россия не будет "награждать капиталами" уходящие компании

Путин: Россия не будет "награждать капиталами" уходящие компании

Ранее в ходе выступления на ПМЭФ Путин рассказал о том, что второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики и отечественного бизнеса, но стратегия, выбранная государством и бизнесом, сработала. Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу.

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LIFE

Марина Калегина
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