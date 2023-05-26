Путин: Россия не будет "награждать капиталами" уходящие компании

Россия не выгоняет иностранные компании, они сами уходят с нашего рынка и им не стоит ждать вознаграждения от Москвы в виде вывода капитала. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с "Деловой партией".

"Начали уходить — мы же их не выгоняли. И не выгоняем. Сами уходят. Но сами уходят не просто так... Ну а мы не собираемся их награждать какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом", — сказал он.

Глава государства отметил, что иностранные компании за бесценок или просто так оставляют созданную инфраструктуру, стандарты, а также подготовленный персонал — очень многое.