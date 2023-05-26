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26 мая, 13:12

Путин: Россия не будет "награждать капиталами" уходящие компании

Россия не выгоняет иностранные компании, они сами уходят с нашего рынка и им не стоит ждать вознаграждения от Москвы в виде вывода капитала. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с "Деловой партией".

"Начали уходить — мы же их не выгоняли. И не выгоняем. Сами уходят. Но сами уходят не просто так... Ну а мы не собираемся их награждать какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом", — сказал он.

Глава государства отметил, что иностранные компании за бесценок или просто так оставляют созданную инфраструктуру, стандарты, а также подготовленный персонал — очень многое.

Путин призвал российский бизнес не замыкаться на внутреннем рынке

Путин призвал российский бизнес не замыкаться на внутреннем рынке

Ранее Путин заявил, что российский бизнес активно осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов. Он отметил, что раньше отечественный рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям, а нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться. Президент на сегодняшней встрече предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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