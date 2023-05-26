Путин: Россия не будет "награждать капиталами" уходящие компании
Россия не выгоняет иностранные компании, они сами уходят с нашего рынка и им не стоит ждать вознаграждения от Москвы в виде вывода капитала. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с "Деловой партией".
"Начали уходить — мы же их не выгоняли. И не выгоняем. Сами уходят. Но сами уходят не просто так... Ну а мы не собираемся их награждать какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом", — сказал он.
Глава государства отметил, что иностранные компании за бесценок или просто так оставляют созданную инфраструктуру, стандарты, а также подготовленный персонал — очень многое.
Ранее Путин заявил, что российский бизнес активно осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов. Он отметил, что раньше отечественный рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям, а нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться. Президент на сегодняшней встрече предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда.