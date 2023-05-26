Путин предложил объявить пятилетие созидательного предпринимательского труда
Президент РФ Владимир Путин предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда. С такой инициативой глава государства выступил в ходе форума "Деловая Россия".
"Я предлагаю сегодня обсудить ещё одну инициативу — объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда", — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что такое пятилетие следует наполнить не какими-то официальными или протокольными мероприятиями, а конкретной, предметной работой.
Ранее Путин заявил, что российский бизнес активно осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов. По его словам, раньше отечественный рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям, а нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться.