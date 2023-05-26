Путин предложил объявить пятилетие созидательного предпринимательского труда

Президент РФ Владимир Путин предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда. С такой инициативой глава государства выступил в ходе форума "Деловая Россия".

"Я предлагаю сегодня обсудить ещё одну инициативу — объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда", — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что такое пятилетие следует наполнить не какими-то официальными или протокольными мероприятиями, а конкретной, предметной работой.