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26 мая, 12:35

Путин предложил объявить пятилетие созидательного предпринимательского труда

Президент РФ Владимир Путин предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда. С такой инициативой глава государства выступил в ходе форума "Деловая Россия".

"Я предлагаю сегодня обсудить ещё одну инициативу — объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда", — сказал российский лидер.

Путин: Большинство бизнесменов показали, что их интересы связаны с Россией

Путин: Большинство бизнесменов показали, что их интересы связаны с Россией

Путин подчеркнул, что такое пятилетие следует наполнить не какими-то официальными или протокольными мероприятиями, а конкретной, предметной работой.

Ранее Путин заявил, что российский бизнес активно осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов. По его словам, раньше отечественный рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям, а нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться.

Путин пообещал поддержку предпринимателям, налаживающим жизнь в новых регионах

Путин пообещал поддержку предпринимателям, налаживающим жизнь в новых регионах

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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