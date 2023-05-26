Путин: Большинство бизнесменов показали, что их интересы связаны с Россией

Большинство отечественных предпринимателей показали, что их интересы связаны именно с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Деловая Россия". Глава государства поздравил присутствующих с Днём российского предпринимательства.

"Абсолютное большинство отечественных предпринимателей показали, что именно с Россией связаны их интересы, желание открывать здесь производство, жить", — отметил Путин.

Президент добавил, что ведение своего дела — это напряжённая каждодневная работа. Она требует основательных знаний, интеллекта и готовности рисковать.

"Предприниматели берут на себя огромную ответственность за города и посёлки, где ведётся бизнес. Вы повышаете благосостояние миллионов людей, продвигаете спрос на научные разработки, двигаете вперёд систему профессионального образования", — отметил глава государства.