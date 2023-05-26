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26 мая, 09:27

ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% россиян, этот показатель снизился за неделю незначительно, на 0,1%. Такие данные опубликовали аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведения опроса с 15 по 21 мая. В нём приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса (минус 0,1 п.п. за последнюю неделю), уровень одобрения деятельности президента повысился на 0,1 п.п. и составляет 76,5%", — указывается в исследовании.

При этом деятельность российского правительства одобряют 50,6% граждан (+ 0,4%), премьер-министра Михаила Мишустина — 52,3% (- 0,2%), а уровень доверия главе кабмина снизился на 0,5% и достиг 62%.

Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 36,1% респондентов, главе "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову — 32,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,6%, а председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву — 8,8%.

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Напомним, 12 мая сообщалось, что почти 81% россиян полностью доверяет Путину. Его деятельность в тот момент одобряли около 77% граждан.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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