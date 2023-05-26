Песков рассказал Лайфу, пойдёт ли Путин в отпуск летом
Песков — об отпуске Путина: Лето президента будет рабочим
Владимир Путин на отдыхе в тайге в 2019 году. Фото © Пресс-служба Кремля
Пока не известно, пойдёт ли президент РФ Владимир Путин в отпуск, поскольку лето российского лидера уже расписано рабочими мероприятиями. Об этом Лайфу рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Пока всё лето уже во многом расписано, рабочие моменты", — отметил пресс-секретарь президента в беседе с корреспондентом Лайфа.
Песков рассказал Лайфу, пойдёт ли Путин в отпуск летом. Видео © LIFE
Он также пока не слышал, чтобы кто-то из сотрудников Администрации Президента строил планы на отпуск, но согласился, что "как-то нужно будет чуть-чуть передохнуть, кратко". При этом Песков добавил, что в недружественные страны никто отдыхать точно не поедет.
Напомним, что Владимир Путин был в отпуске в сентябре 2021 года — тогда он вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ездил в сибирскую тайгу. Там они повстречали маралов, рыбачили, ходили по лесу и горам пешком, а также ездили на вездеходе и катере и спали в палатках. Российский президент традиционно проводит отдых именно в таком стиле — на природе, в тайге, в походах. При этом в 2022 году отпуска у Путина не было.