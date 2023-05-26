Песков рассказал Лайфу, пойдёт ли Путин в отпуск летом

Пока не известно, пойдёт ли президент РФ Владимир Путин в отпуск, поскольку лето российского лидера уже расписано рабочими мероприятиями. Об этом Лайфу рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока всё лето уже во многом расписано, рабочие моменты", — отметил пресс-секретарь президента в беседе с корреспондентом Лайфа.

Он также пока не слышал, чтобы кто-то из сотрудников Администрации Президента строил планы на отпуск, но согласился, что "как-то нужно будет чуть-чуть передохнуть, кратко". При этом Песков добавил, что в недружественные страны никто отдыхать точно не поедет.