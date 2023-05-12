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12 мая, 09:48

Свыше 80% жителей России заявили о доверии Путину

ВЦИОМ: Почти 81% россиян полностью доверяют Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяет подавляющее большинство жителей страны — почти 81%, а его деятельность одобряют около 77% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опубликованным данным, 80,9% россиян выразили непосредственное доверие российскому лидеру, с ними не согласились около 15% опрошенных. При этом работу Путина на посту главы государства одобряют 77,1% респондентов.

CNN назвал Путина победителем предстоящих президентских выборов в Турции

CNN назвал Путина победителем предстоящих президентских выборов в Турции

Ранее Лайф писал, что Путин поручил проработать соглашение, которое позволило бы увеличить производство зерна на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири для наращивания экспорта в Китай.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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