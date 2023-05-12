Свыше 80% жителей России заявили о доверии Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяет подавляющее большинство жителей страны — почти 81%, а его деятельность одобряют около 77% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опубликованным данным, 80,9% россиян выразили непосредственное доверие российскому лидеру, с ними не согласились около 15% опрошенных. При этом работу Путина на посту главы государства одобряют 77,1% респондентов.