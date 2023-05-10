Путин поручил нарастить экспорт зерна в Китай

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать соглашение, которое позволило бы увеличить производство зерна на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири для наращивания экспорта в Китай. Соответствующий пункт содержится в перечне распоряжений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между РФ и КНР по проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай" в целях увеличения объёмов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объёмов его экспорта на рынок КНР", — сказано в документе.