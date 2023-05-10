Путин поручил нарастить экспорт зерна в Китай
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать соглашение, которое позволило бы увеличить производство зерна на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири для наращивания экспорта в Китай. Соответствующий пункт содержится в перечне распоряжений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между РФ и КНР по проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай" в целях увеличения объёмов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объёмов его экспорта на рынок КНР", — сказано в документе.
Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило, что в первые четыре месяца этого года торговый оборот России и Китая возрос в годовом исчислении на 41,3%, увеличившись до 73,148 миллиарда долларов. А президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что страны смогли достичь рекордного уровня товарооборота в 2022 году, несмотря на санкционное давление и пандемию коронавируса.