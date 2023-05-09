Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос на 41,3%

В первые четыре месяца этого года торговый оборот России и Китая возрос в годовом исчислении на 41,3%, увеличившись до 73,148 млрд долларов. Такие данные передаёт Главное таможенное управление КНР.

В этот период экспорт из Китая в Россию возрос на 67,2%, составив 33,68 млрд долларов. Поставки из Москвы в Пекин также увеличились — на 24,8%, до 39,46 млрд долларов.