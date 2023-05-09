Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос на 41,3%
Таможня Китая: Товарооборот Китая и России в январе – апреле вырос до $73 млрд
В первые четыре месяца этого года торговый оборот России и Китая возрос в годовом исчислении на 41,3%, увеличившись до 73,148 млрд долларов. Такие данные передаёт Главное таможенное управление КНР.
В этот период экспорт из Китая в Россию возрос на 67,2%, составив 33,68 млрд долларов. Поставки из Москвы в Пекин также увеличились — на 24,8%, до 39,46 млрд долларов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе заявил, что Россия и Китай смогли достичь рекордного уровня товарооборота в 2022 году, несмотря на санкционное давление и пандемию коронавируса.
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