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27 апреля, 20:50

Россия и Китай будут обмениваться высокотехнологичной информацией

Путин: РФ и КНР договорились дополнять друг друга в высокотехнологичных отраслях

Россия и Китай будут дополнять друг друга по вопросам развития технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, указав, что обсуждал это в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

"Мы недавно с коллегой из Китая встречались, мы говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там — особенно в высокотехнологичных отраслях, — где кто-то из нас добивается какого-то движения вперёд", — сказал глава государства в ходе совещания.

Путин уточнил, что всё это будет делаться и сомнений в этом не может быть никаких. По его словам, необходимо на уровне правительства вырабатывать инструменты поддержки экспорта.

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А ранее стало известно, что Си Цзиньпин и Путин не обсуждали тему восстановления Украины в границах 1991 года. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, об этом речь в ходе переговоров двух лидеров не шла.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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