Россия и Китай будут обмениваться высокотехнологичной информацией

Россия и Китай будут дополнять друг друга по вопросам развития технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, указав, что обсуждал это в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

"Мы недавно с коллегой из Китая встречались, мы говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там — особенно в высокотехнологичных отраслях, — где кто-то из нас добивается какого-то движения вперёд", — сказал глава государства в ходе совещания.

Путин уточнил, что всё это будет делаться и сомнений в этом не может быть никаких. По его словам, необходимо на уровне правительства вырабатывать инструменты поддержки экспорта.