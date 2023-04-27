Си Цзиньпин и Путин не обсуждали тему восстановления Украины в границах 1991 года, сообщили в Кремле

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время последней встречи в Москве не говорили о восстановлении целостности Украины в границах 1991 года. Об этом в беседе с журналистами сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, об этом речь не шла", — сказал пресс-секретарь российского лидера.