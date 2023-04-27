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27 апреля, 09:18

Си Цзиньпин и Путин не обсуждали тему восстановления Украины в границах 1991 года, сообщили в Кремле

Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему Украины в границах 1991 года

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время последней встречи в Москве не говорили о восстановлении целостности Украины в границах 1991 года. Об этом в беседе с журналистами сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, об этом речь не шла", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Напомним, накануне стало известно, что власти США готовят законопроект о возвращении Украины к границам 1991 года. Этот же документ, по данным СМИ, будет требовать окончания нынешнего конфликта на территории страны.

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ТАСС / Майшев Алексей

Александр Юнашев
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