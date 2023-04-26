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25 апреля, 23:05

В США решили подготовить закон об Украине в границах 1991 года

Yahoo News: В США готовят проект о возвращении Украины к границам 1991 года

В США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине и возвращения её к границам от 1991 года. Над документом работают члены Палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий. Авторами являются демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон. Об этом сообщает портал Yahoo News.

Ожидается, что резолюцию представят 2 мая. Предварительное рассмотрение должен провести комитет по международным делам палаты. Документ требует "подчеркнуть, что политика США — видеть победу Украины против вторжения и восстановление в международно признанных границах 1991 года". Кроме того, авторы призывают включить Украину в НАТО и обязать Москву выплатить Киеву компенсации.

Медведев: Украина исчезнет, потому что она никому не нужна

Медведев: Украина исчезнет, потому что она никому не нужна

Как ранее писал Лайф, Лавров заявил, что желающие вернуть Украину в границы 1991 года должны задуматься о людях Донбасса, которых президент Незалежной Владимир Зеленский называл "существами".

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Арина Родионова
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