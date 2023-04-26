В США решили подготовить закон об Украине в границах 1991 года

В США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине и возвращения её к границам от 1991 года. Над документом работают члены Палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий. Авторами являются демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон. Об этом сообщает портал Yahoo News.

Ожидается, что резолюцию представят 2 мая. Предварительное рассмотрение должен провести комитет по международным делам палаты. Документ требует "подчеркнуть, что политика США — видеть победу Украины против вторжения и восстановление в международно признанных границах 1991 года". Кроме того, авторы призывают включить Украину в НАТО и обязать Москву выплатить Киеву компенсации.