Лавров: Желающие вернуть Украину в границы 1991 года должны задуматься о людях Донбасса

Желающие вернуть Украину в границах 1991 года должны понимать, на что они обрекают жителей Донбасса, которых президент Незалежной Владимир Зеленский называл "существами". Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Зеленский уже не так давно, когда его спросили, что он думает о людях, которые находятся в Донбассе, ответил следующим образом: бывают люди, а бывают существа. И вообще, продолжал господин Зеленский, если кто-то из граждан Украины ощущает себя причастным к русской культуре, Русскому миру, то его совет таким людям: ради будущего ваших детей, ваших внуков убирайтесь на территорию Российской Федерации", — сказал министр.

Лавров задался вопросом, как те, кто потакает желаниям Киева и его партнёров с Запада вернуть территории, видят в таком случае дальнейшую судьбу людей, живущих в Донбассе. Он подчеркнул, что такое "невозможно себе представить", а последователям таких призывов стоит задуматься.

"Как эти люди, если гипотетически вдруг они снова окажутся в границах Украины 1991 года, будут себя ощущать, когда их называют существами, нелюдями, когда от них требуют забыть всё русское или убираться на территорию России?" — спросил министр.

Он отметил, что похожие заявления и угрозы в адрес крымчан и донбассовцев звучали и до Зеленского. Например, после госпереворота первой инициативой путчистов было требование отменить региональный статус русского языка, изгнать русских из Крыма. При этом Арсений Яценюк, который в тот период занимал пост председателя правительства страны, обозвал непризнавших смену власти жителей юго-востока Украины "нелюдями", напомнил глава МИД РФ.

Он добавил, что позднее Пётр Порошенко, став президентом, бравировал своими идеями и заявлял, что Киев победит противников государственного переворота. При этом тогдашний лидер страны утверждал, что дети граждан, лояльных режиму, будут "учиться в прекрасных детских садах, школах, университетах, а дети тех, кто не принял госпереворот, будут гнить в подвалах", заключил Лавров.