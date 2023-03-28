Лавров: Желающие вернуть Украину в границы 1991 года должны задуматься о людях Донбасса

Все, кто хотят вернуть Украину в границах 1991 года, должны понимать, на что они обрекают жителей Донбасса, которых президент Украины Владимир Зеленский называл "существами". Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Зеленский уже не так давно, когда его спросили, что он думает о людях, которые находятся в Донбассе, ответил следующим образом: бывают люди, а бывают существа. И вообще, продолжал господин Зеленский, если кто-то из граждан Украины ощущает себя причастным к русской культуре, Русскому миру, то его совет таким людям: ради будущего ваших детей, ваших внуков убирайтесь на территорию Российской Федерации", — сказал дипломат.

Он обратился к тем, кто потакает желаниям Киева и его западных партнёров вернуть территории Украины, с вопросом о том, как они видят в таком случае дальнейшую судьбу населения Донбасса. Лавров подчеркнул, что такое "невозможно себе представить", а сторонники этих призывов должны задуматься.

"Как эти люди, если гипотетически вдруг они снова окажутся в границах Украины 1991 года, будут себя ощущать, когда их называют существами, нелюдями, когда от них требуют забыть всё русское или убираться на территорию России?" — спросил министр.

Он напомнил, что и до Зеленского аналогичные выпады и угрозы звучали в адрес крымчан и донбассовцев. Так, после госпереворота на Украине первой инициативой путчистов было требование отменить региональный статус русского языка, изгнать русских из Крыма. Тогдашний председатель правительства страны Арсений Яценюк окрестил не признавших переворот русских на юго-востоке Украины "нелюдями", привёл пример дипломат.

"Впоследствии господин [Пётр] Порошенко, который стал президентом, бравируя своими идеями, заявлял о том, что украинский режим обязательно победит тех, кто воспротивился государственному перевороту, что дети украинцев, лояльных режиму, будут учиться в прекрасных детских садах, школах, университетах, а дети тех, кто не принял госпереворот, будут гнить в подвалах", — заключил Лавров.