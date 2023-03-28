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Регион
Опубликовано 28 марта 2023, 14:49
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Лавров: Желающие вернуть Украину в границы 1991 года должны задуматься о людях Донбасса

Желающие вернуть Украину в границах 1991 года должны понимать, на что они обрекают жителей Донбасса, которых президент Незалежной Владимир Зеленский называл "существами". Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Зеленский уже не так давно, когда его спросили, что он думает о людях, которые находятся в Донбассе, ответил следующим образом: бывают люди, а бывают существа. И вообще, продолжал господин Зеленский, если кто-то из граждан Украины ощущает себя причастным к русской культуре, Русскому миру, то его совет таким людям: ради будущего ваших детей, ваших внуков убирайтесь на территорию Российской Федерации", сказал министр.

Лавров задался вопросом, как те, кто потакает желаниям Киева и его партнёров с Запада вернуть территории, видят в таком случае дальнейшую судьбу людей, живущих в Донбассе. Он подчеркнул, что такое "невозможно себе представить", а последователям таких призывов стоит задуматься.

"Как эти люди, если гипотетически вдруг они снова окажутся в границах Украины 1991 года, будут себя ощущать, когда их называют существами, нелюдями, когда от них требуют забыть всё русское или убираться на территорию России?" спросил министр.

Он отметил, что похожие заявления и угрозы в адрес крымчан и донбассовцев звучали и до Зеленского. Например, после госпереворота первой инициативой путчистов было требование отменить региональный статус русского языка, изгнать русских из Крыма. При этом Арсений Яценюк, который в тот период занимал пост председателя правительства страны, обозвал непризнавших смену власти жителей юго-востока Украины "нелюдями", напомнил глава МИД РФ.

Он добавил, что позднее Пётр Порошенко, став президентом, бравировал своими идеями и заявлял, что Киев победит противников государственного переворота. При этом тогдашний лидер страны утверждал, что дети граждан, лояльных режиму, будут "учиться в прекрасных детских садах, школах, университетах, а дети тех, кто не принял госпереворот, будут гнить в подвалах", заключил Лавров.

Лавров: Киев показывает готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье
Лавров: Киев показывает готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье

Также Лавров заявил, что Россия ведёт СВО на Украине, чтобы защитить русских и русскоязычных людей, которых Киев угнетает, нарушая все международные нормы.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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