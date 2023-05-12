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12 мая, 09:01

CNN назвал Путина победителем предстоящих президентских выборов в Турции

<p>Реджеп Эрдоган и Владимир Путин — давние партнёры. Фото<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62936/photos/63464" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62936/photos/63464" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин — давние партнёры. Фото © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин — единственный политик, который "выйдет победителем" в результате президентской кампании в Турции 14 мая 2023 года. Об этом говорится в материале CNN.

Некоторые опросы показывают, что Эрдоган находится в уязвимом положении и вполне может потерпеть поражение, что вызывает на Западе "головокружение от предчувствия успеха". Вот только даже в случае его ухода Турция не превратится в очередной антироссийский хаб, уверены специалисты.

"Эрдоган борется за свою политическую жизнь. А настоящим победителем в результате выборов в Турции может стать Путин. За последнее десятилетие Эрдоган, которому сейчас 69 лет, не только принял более воинственный и неприятный тон в отношении США и Европы, но и стал более воинственным и сомнительным другом", — считает аналитик Эльмира Байрасли.

Она объясняет, что проигрыша Эрдогана недостаточно для того, чтобы изменить восточный уклон турецкой внешней политики. Независимо от того, выиграет он или проиграет, Анкара вряд ли распутается с Москвой и повернётся обратно к Западу. Прежде всего, отмечает Байрасли, Турция попросту не может себе этого позволить: экономика погрязла в инфляции, турецкая лира слаба, тогда как Москва снабжает нуждающуюся в деньгах Турцию природным газом в кредит, а ещё и доходами от туризма. Другой аргумент — политический: даже если Эрдоган потерпит поражение на выборах, он точно не исчезнет из общественной жизни, а станет лидером оппозиции. В резко поляризованной Турции это по-прежнему будет давать ему рычаги влияния на все процессы внутри страны.

Почему Турция может вспыхнуть перед туристическим сезоном

Почему Турция может вспыхнуть перед туристическим сезоном

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. После выхода из борьбы лидера партии Memleket на пост главы государства претендуют трое: действующий президент Реджеп Эрдоган, кандидат от шести оппозиционных партий "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и выдвиженец от альянса Ata Синан Оган. Если в первом туре никто не наберёт более 50% голосов, то 28 мая состоится второй тур. Согласно последним опросам, лидирует Кылычдароглу.

Марина Калегина
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