CNN назвал Путина победителем предстоящих президентских выборов в Турции

Российский лидер Владимир Путин — единственный политик, который "выйдет победителем" в результате президентской кампании в Турции 14 мая 2023 года. Об этом говорится в материале CNN.

Некоторые опросы показывают, что Эрдоган находится в уязвимом положении и вполне может потерпеть поражение, что вызывает на Западе "головокружение от предчувствия успеха". Вот только даже в случае его ухода Турция не превратится в очередной антироссийский хаб, уверены специалисты.

"Эрдоган борется за свою политическую жизнь. А настоящим победителем в результате выборов в Турции может стать Путин. За последнее десятилетие Эрдоган, которому сейчас 69 лет, не только принял более воинственный и неприятный тон в отношении США и Европы, но и стал более воинственным и сомнительным другом", — считает аналитик Эльмира Байрасли.

Она объясняет, что проигрыша Эрдогана недостаточно для того, чтобы изменить восточный уклон турецкой внешней политики. Независимо от того, выиграет он или проиграет, Анкара вряд ли распутается с Москвой и повернётся обратно к Западу. Прежде всего, отмечает Байрасли, Турция попросту не может себе этого позволить: экономика погрязла в инфляции, турецкая лира слаба, тогда как Москва снабжает нуждающуюся в деньгах Турцию природным газом в кредит, а ещё и доходами от туризма. Другой аргумент — политический: даже если Эрдоган потерпит поражение на выборах, он точно не исчезнет из общественной жизни, а станет лидером оппозиции. В резко поляризованной Турции это по-прежнему будет давать ему рычаги влияния на все процессы внутри страны.