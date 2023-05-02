Эпохальные выборы: Почему Турция может вспыхнуть перед туристическим сезоном Как турецкие граждане готовятся к выборам и беспорядкам и стоит ли опасаться туристам из России последствий местной жёсткой политической борьбы. 1 мая, 23:40 Сторонники Кемаля Кылычдароглу. Обложка © ТАСС / Depo Photos via ZUMA Press Wire / Alp Eren Kaya

Турецкое общество накануне президентских и парламентских выборов, которые пройдут 14 мая, напряжено. Блогосфера и форумы обсуждают здоровье Реджепа Тайипа Эрдогана, а силы оппозиции буквально оседлали западные и собственные медиаресурсы, призывая граждан быть готовыми к неким внезапным поворотам.

В крупных городах сотрудников переводят на удалённый режим, высылая предупреждения, даже гостиничный бизнес чувствует изменения. Не говоря уже о соцсетях, где практически пофамильно называют состоятельных граждан, которые заранее приобрели билеты и зафрахтовали яхты, чтобы проголосовать и сразу же покинуть страну. По словам экспертов, это прагматичное решение. Точно так же они купят билеты, чтобы вернуться назад, если всё будет в порядке. Это не значит, что их опасения реализуются. Лайф попросил жительницу Стамбула прокомментировать ситуацию в развлекательном бизнесе.

— Непростые настроения, все ожидают дня голосования, которое пока не ясно, как завершится. Это видно по мелочам: сейчас весь обслуживающий персонал в отельном бизнесе — это турки, египтяне и азиаты. Европейцев или белых просто не увидеть. Например, в Стамбуле их всё меньше. Владельцы бизнеса опасаются стычек и погромов, как, например, электорат действующего президента против поворота на Запад и акцента на сотрудничестве с европейцами и ЕС, — призналась Лайфу менеджер гостиничного сервиса "Бодрум" Виктория Чивик.

Тюрколог и автор телеграм-канала "Турция — это" Иван Стародубцев считает, что нужно дождаться даты голосования и посмотреть, как пройдёт день выборов, будет ли второй тур, и только потом принимать решение о поездке и покупке билетов на отдых в Турцию.

Кемаль Кылычдароглу. Фото © ТАСС / AP Photo / Francisco Seco

— Сейчас действующий президент и его оппонент Кемаль Кылычдароглу имеют практически одинаковую поддержку, 50 на 50%. Идут, что называется, ноздря в ноздрю. Поэтому прогнозировать результаты голосования не возьмётся ни один социолог, — отмечает Иван Стародубцев. — Важно понимать, что каждая из сторон уверена в своей победе. Если выиграет Реджеп Эрдоган, то оппозиция не будет сидеть молча, поднимет своих сторонников, то же самое произойдёт в ситуации победы оппозиции. Действующая власть заподозрит обман или фальсификацию. Можно ожидать второго тура, который может быть назначен на 28 мая.

По его мнению, сейчас оппозиция даёт предвыборные обещания и демонстрирует позитивное отношение к сотрудничеству с Россией и совместному бизнесу. Скорее всего, эта тенденция сохранится, но не стоит всё-таки сбрасывать со счетов поддержку Запада и проевропейские настроения Кылычдароглу, которые могут грозить России потерей позиций в будущем, несмотря на запущенные инфраструктурные и энергетические проекты: АЭС, газовый хаб, "Турецкий поток" и другие.

— Есть опросы, которые показывают преимущества Эрдогана, а есть и другие, что демонстрируют рост прооппозиционных настроений среди граждан Турции, их особенно много в крупных городах. Я бы не драматизировал ситуацию настолько. Дело в том, что политическая жизнь этой страны всегда отличалась неким бурлением, склонностью к массовым выступлениям. Вспомним волнения в 2013 году на площади Таксим в столице, теракты в 2015 году и попытку военного переворота в 2016 году, — напоминает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / AP / Francisco Seco

По словам Суздальцева, страна находится в очень тяжёлой ситуации после землетрясения, унёсшего жизни 50 тысяч человек. Россия старается быть вне дискуссии, хотя объективно у Москвы и Анкары сложились хорошие отношения. Эксперт не исключает некоей вспышки, которая разрядит ситуацию, но она продлится не более чем несколько дней в мае. Даже прекращение зерновой сделки перенесено с 14 на 17 мая. Это нужно для того, чтобы разобраться, что происходит.

В целом город живёт в атмосфере голосования, много флагов, баннеров, но также много туристов, они живут в основном в районе Султанахмет и не видят этой предвыборной активности, все занимаются своими делами, отмечает автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" и турецкий эксперт Яшар Ниязбаев. Так как "в Турции туристы — отдельная категория людей, потому что их воспринимают как бизнес, это не коснётся отдыхающих", резюмирует он.

— Ближе к выборам и наверняка после голосования могут быть организованы протесты. Это, скорее всего, коснётся мегаполисов — Стамбула, Анкары, а те места отдыха, которые интересуют россиян, — маленькие города, удалённые от политических событий, деревни, много курортов — находятся в отдалённых местах. Поэтому думаю, что особых угроз нет. Если только дело не дойдёт до гражданской войны, но это совсем уже апокалиптичный сценарий. Но полиция будет обеспечивать безопасность, несмотря на жёсткую политическую борьбу, — считает политолог и востоковед Камран Гасанов.

Авторы Елена Стафеева