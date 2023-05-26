Предпринимателей сочли гарантией, что Россия справится с любыми невзгодами

В России 26 мая отмечается День предпринимательства. Как заявил в беседе с Лайфом политолог, член экспертного клуба "Дигория" Георгий Забаринский, предприниматели всегда играли видную роль в развитии нашей страны.

"От купцов Древней Руси и до наших дней сохранилась традиция бережного отношения к своей земле и людям, невзирая на все перипетии истории. На основании этого заложенного в древности фундамента сейчас мы имеем разветвлённую сеть водных и наземных путей сообщения, развитую промышленность и связанную с ней культуру", — сказал эксперт.

Продолжателями дела предков являются и современные предприниматели, которые унаследовали традиции ответственного и сопричастного ведения дел, добавил Забаринский. Он отметил, что на это не раз уже обращал внимание президент РФ Владимир Путин, говоря о том, что люди дела сегодня создают образ будущего, чем по праву можно гордиться.

Политолог подчеркнул, что в наши дни российские предприниматели вкладываются в инфраструктуру, образование и здравоохранение "не только для галочки или сугубо экономических выгод, а вкладываются с прицелом на рост благосостояния будущих поколений своих соотечественников".

"Далеко не всегда мы знаем о благотворителях, которые каждый день помогают совершенно незнакомым людям. Это все выдающиеся люди, которые радеют за своё отечество, разделяя своё благосостояние с другими, не требуя ничего взамен", — поведал Забаринский.

Он указал, что предприниматели в наши дни продолжают играть ключевую роль и в налаживании дипломатических связей, выступая в качестве переговорщиков, представителей государства, а также в государственном строительстве, принимая активное участие в работе деловых советов, форумов, союзов и иных объединений. Такая встроенность во внутреннюю и международную повестку позволяет совместно с государственными институтами эффективно справляться с экономическими и связанными с ними трудностями, в том числе антироссийскими санкциями. По мнению эксперта, ограничения не привели к значимым негативным последствиям для экономики страны именно благодаря консолидации частной инициативы и государства.

"Так что, пока у нас есть такое предпринимательское сообщество, Россия справится с любыми невзгодами", — заключил политолог.