Москва усилит поддержку женщин-предпринимателей

Большинство заявок на участие в качестве спикера в Московском предпринимательском форуме (МПФ), запланированном на 22 и 23 мая, поступает от женщин. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

“В Москве много примеров успешных женщин, не только придумавших полезный и прибыльный бизнес, но и успешно его развивающих. Анализируя заявки, поступающие от тех, кто хотел бы стать спикером на предстоящем Московском предпринимательском форуме, мы видим, что более половины из них поданы женщинами”, — уточнил он.

Количество бизнесвумен в столичной жизни остаётся на уровне чуть более 40%. По данным исследования "Глобальный мониторинг предпринимательства", на начало 2023 мужчины составляют 58,6% от общего числа ИП, а женщины — 41,4%. По словам Фурсина, бизнес-леди более трезво оценивают ситуацию в экономике, действуют осторожнее, быстрее реагируют на тренды. Поэтому есть смысл усилить "поддержку столичных предпринимательниц, дать им опору, возможно — скорректировать под их запрос бесплатные образовательные курсы", считает он.

Так, по итогам первого квартала 2023 года слушательницы курсов ГБУ "Малый бизнес Москвы" чаще всего проходили программы по маркетингу и повышению личной эффективности, уточнил Фурсин.