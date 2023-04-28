Фурсин призвал промышленность производить больше фурнитуры для модной индустрии

Российские марки одежды и аксессуаров в условиях санкций продолжают сталкиваться с дефицитом некоторых материалов, поэтому необходимо наладить и ускорить внутреннее производство в данном направлении. Об этом заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он рассказал, что в пятницу в столице открылись маркеты Московской недели моды, в которых принимают участие российские дизайнеры из разных регионов. Всего работает семь маркетов в крупных торговых центрах, эти площадки предоставляются брендам бесплатно, отметил Фурсин.

"В рамках сотрудничества с отечественными марками мы выяснили, что в целом за последний год компании не утратили оптимизма и продолжают развиваться, несмотря на санкции. Однако есть сложности с качественной фурнитурой, тут есть пробел, нужно наращивание производства в России. Тканями и шерстью уже занимаются, насколько мне известно, теперь важно не упустить и этот момент, чтобы отечественная модная индустрия могла предложить клиентам достойную продукцию", — сказал глава департамента.

Фурсин добавил, что московские власти с помощью онлайн-сервисов помогают компаниям находить поставщиков и соисполнителей под производство конкретных изделий и комплектующих, также выделяются гранты на оборудование, если предприятие самостоятельно запускает выпуск такой продукции. Но здесь важна и инициатива самой индустрии, подчеркнул руководитель департамента.

"Хочется верить, что наши производства придумают, как решить этот вопрос, чтобы мы не зависели в этом плане от других рынков: азиатского, например. Мы в свою очередь поддержим любые начинания и окажем помощь в реализации", — заверил Фурсин.

В маркетах Московской недели моды принимают участие почти 700 дизайнеров, которые представили около 50 тысяч изделий. Площадки будут работать до 30 апреля. В эти три дня москвичи и жители столицы могут лично убедиться в том, что российские марки создают креативные коллекции и для женщин, и для мужчин, и для детей, заключил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.