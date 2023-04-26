Лайф побывал в первом столичном магазине бренда Maag, пришедшего на смену Zara
В Москве открылся первый магазин пришедшего на смену Zara бренда Maag
В Москве на Неглинной улице открылся первый магазин пришедшего на смену Zara бренда Maag. По нашим данным, цены и ассортимент остались на прежнем уровне, но скидок пока нет.
В Москве открылся первый магазин пришедшего на смену Zara бренда Maag. Видео © LIFE
При этом качество в Maag лучше, чем у Zara. Коллекции отшивают специально для России в Турции, Бангладеш, Пакистане и Китае. На завтра, 27 апреля, запланировано начало работы ещё одной точки — в ТЦ "Авиапарк".
О том, что под новым брендом в России возобновят работу ушедшие Bershka, Zara и Pull & Bear стало известно ещё в марте. Ожидается, что Bershka будет называться Ecru, а Pull & Bear станет DUB.
LIFE