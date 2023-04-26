КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 13:38

Лайф побывал в первом столичном магазине бренда Maag, пришедшего на смену Zara

В Москве открылся первый магазин пришедшего на смену Zara бренда Maag

В Москве на Неглинной улице открылся первый магазин пришедшего на смену Zara бренда Maag. По нашим данным, цены и ассортимент остались на прежнем уровне, но скидок пока нет.

В Москве открылся первый магазин пришедшего на смену Zara бренда Maag. Видео © LIFE

При этом качество в Maag лучше, чем у Zara. Коллекции отшивают специально для России в Турции, Бангладеш, Пакистане и Китае. На завтра, 27 апреля, запланировано начало работы ещё одной точки — в ТЦ "Авиапарк".

Владелец Zara и Bershka заявил о желании вернуться в Россию

Владелец Zara и Bershka заявил о желании вернуться в Россию

О том, что под новым брендом в России возобновят работу ушедшие Bershka, Zara и Pull & Bear стало известно ещё в марте. Ожидается, что Bershka будет называться Ecru, а Pull & Bear станет DUB.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова
  • Новости
  • Бизнес
  • Потребительский рынок
  • Экономика
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров