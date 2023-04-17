Россиянкам рассказали, как не нарваться на неприятную "весеннюю" болезнь в погоне за модой

С приходом весны многие выходят на улицу в слишком лёгкой одежде, так как пришедшее на смену холоду тепло создаёт иллюзию скорого наступления лета. По словам врача-уролога, кандидата медицинских наук, доцента кафедры урологии МГМСУ им. Евдокимова Александра Берникова, такое легкомысленное поведение может грозить неприятным заболеванием — циститом.

Данное заболевание характеризуется воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря, чаще всего им страдают женщины. Врач объяснил в беседе с kp.ru, что цистит легко поддаётся лечению на ранних стадиях, из-за чего важно не заниматься самолечением при появлении первых симптомов.

Среди признаков болезни Берников назвал боль при мочеиспускании, частые походы в туалет, помутнение мочи, появление в ней прожилок крови, а также чувство неполного опорожнения.