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17 апреля, 12:30

Россиянкам рассказали, как не нарваться на неприятную "весеннюю" болезнь в погоне за модой

Уролог Берников предупредил о цистите из-за слишком лёгкой одежды весной

С приходом весны многие выходят на улицу в слишком лёгкой одежде, так как пришедшее на смену холоду тепло создаёт иллюзию скорого наступления лета. По словам врача-уролога, кандидата медицинских наук, доцента кафедры урологии МГМСУ им. Евдокимова Александра Берникова, такое легкомысленное поведение может грозить неприятным заболеванием — циститом.

Данное заболевание характеризуется воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря, чаще всего им страдают женщины. Врач объяснил в беседе с kp.ru, что цистит легко поддаётся лечению на ранних стадиях, из-за чего важно не заниматься самолечением при появлении первых симптомов.

Среди признаков болезни Берников назвал боль при мочеиспускании, частые походы в туалет, помутнение мочи, появление в ней прожилок крови, а также чувство неполного опорожнения.

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Также цистит может быть вызван ношением тесной одежды. По словам физиотерапевта Сергея Казимова, она сдавливает в области таза поверхностные сосуды и уменьшает на периферии движение жидкости-теплоносителя, приводя к переохлаждению.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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