Врач посоветовала пять способов снять отёк ног в домашних условиях

Есть несколько простых методов, как можно снять отёк ног в домашних условиях. Рекомендации читателям Лайфа дала хирург клиники МЕДСИ на Староалексеевской, врач первой квалификационной категории Марина Смирнова.

Врач перечислила пять способов, но с оговоркой, что их можно применять при отёках нижних конечностей, обусловленных хронической венозной недостаточностью, только после консультации флеболога, при отсутствии показаний к срочному оперативному вмешательству.