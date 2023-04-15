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15 апреля, 03:30

Врач посоветовала пять способов снять отёк ног в домашних условиях

Врач Смирнова советует при отёке ног избегать статичных поз и делать разминку

Есть несколько простых методов, как можно снять отёк ног в домашних условиях. Рекомендации читателям Лайфа дала хирург клиники МЕДСИ на Староалексеевской, врач первой квалификационной категории Марина Смирнова.

Врач перечислила пять способов, но с оговоркой, что их можно применять при отёках нижних конечностей, обусловленных хронической венозной недостаточностью, только после консультации флеболога, при отсутствии показаний к срочному оперативному вмешательству.

Как снять отёк ног в домашних условиях

  1. Стараться избегать длительных статичных поз, делать разминку каждые 60 минут по 10 минут.
  2. Периодически придавать ногам возвышенное положение.
  3. Принимать контрастный душ.
  4. Уменьшить в рационе потребление соли, продуктов с повышенным содержанием соли.
  5. Носить компрессионный трикотаж — чулки, гольфы (класс компрессии поможет подобрать флеболог).
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Анатолий Симоненко
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