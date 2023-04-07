ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 12:05

Пластический хирург рассказал, как избавиться от мешков под глазами и обязательно ли ложиться под нож

Пластический хирург Вдовин назвал стресс и алкоголь причинами отёков под глазами

Мешки под глазами могут появляться из-за наследственности, плохого сна, стресса, вредных привычек, а также из-за возрастных изменений. А бороться с ними можно как дома, так и хирургическим путём. Об этом в беседе с Лайфом рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

"Нельзя не отметить, что с мешками под глазами часто сталкиваются представители старшей возрастной категории, так как с возрастом на фоне снижения упругости и эластичности кожи ослабевает круговая мышца глаза, что приводит к выпячиванию жировой ткани в периорбитальной зоне и формированию жировых грыж", — отметил эксперт.

Пластический хирург Александр Вдовин. Фото предоставлено Лайфу

Пластический хирург Александр Вдовин. Фото предоставлено Лайфу

Причиной отёчности может быть аллергия при неправильном питании. Например, на фоне злоупотребления солёной или острой пищей, а также из-за алкоголя и курения. Отёк может исчезнуть в течение дня без какого-либо вмешательства, но, если мешки под глазами появляются постоянно, стоит обратиться к врачу.

От лейкоза до ревматизма: 12 болезней, которые можно считать по глазам

От лейкоза до ревматизма: 12 болезней, которые можно считать по глазам

Среди хирургических методов устранения отёчности под глазами хирург назвал нижнюю блефаропластику, когда удаляются избыточная кожа и жировые отложения. Также существует трансконъюктивальная блефаропластика, когда убирают только жировые отложения. Можно прибегнуть к химическому пилингу и лазерной терапии. Но перед каждой из этих процедур нужно тщательно оценить все риски, подчеркнул Вдовин.

Ранее Лайф писал о том, что мешки под глазами могут говорить о различных недугах, среди которых почечная патология, заболевания щитовидной железы, сердечная недостаточность и другие.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров