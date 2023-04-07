Пластический хирург рассказал, как избавиться от мешков под глазами и обязательно ли ложиться под нож

Мешки под глазами могут появляться из-за наследственности, плохого сна, стресса, вредных привычек, а также из-за возрастных изменений. А бороться с ними можно как дома, так и хирургическим путём. Об этом в беседе с Лайфом рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

"Нельзя не отметить, что с мешками под глазами часто сталкиваются представители старшей возрастной категории, так как с возрастом на фоне снижения упругости и эластичности кожи ослабевает круговая мышца глаза, что приводит к выпячиванию жировой ткани в периорбитальной зоне и формированию жировых грыж", — отметил эксперт.

Пластический хирург Александр Вдовин. Фото предоставлено Лайфу

Причиной отёчности может быть аллергия при неправильном питании. Например, на фоне злоупотребления солёной или острой пищей, а также из-за алкоголя и курения. Отёк может исчезнуть в течение дня без какого-либо вмешательства, но, если мешки под глазами появляются постоянно, стоит обратиться к врачу.

Среди хирургических методов устранения отёчности под глазами хирург назвал нижнюю блефаропластику, когда удаляются избыточная кожа и жировые отложения. Также существует трансконъюктивальная блефаропластика, когда убирают только жировые отложения. Можно прибегнуть к химическому пилингу и лазерной терапии. Но перед каждой из этих процедур нужно тщательно оценить все риски, подчеркнул Вдовин.