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24 марта, 13:03

Врач назвала болезни, о которых могут говорить мешки под глазами

Терапевт Коваленко: Мешки под глазами могут быть признаком почечной патологии и болезней щитовидки

Мешки под глазами могут говорить о почечной патологии, заболеваниях щитовидной железы, сердечной недостаточности, лимфооттоке в области шейного отдела позвоночника и нарушениях кровообращения. Об этом рассказала терапевт клиники Medical On в Новосибирске Юлия Коваленко в беседе с "Газетой.ru".

Если мешки появляются нечасто, то можно самостоятельно определить причину, отмечает врач.

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"Проанализируйте, что вы ели, пили, наносили на лицо, что соприкасалось с кожей. Может быть, вы использовали для наведения чистоты и порядка новые средства или приобрели новую зубную пасту, гель для душа или мыло. А мешки под глазами — просто проявление аллергического состояния, которое пройдёт после устранения воздействия аллергена", — говорит Коваленко.

Также появление мешков может быть обусловлено курением, злоупотреблением алкоголем или долгим пребыванием в статичной позе, например при сне в неудобном положении, очень низкой физической активности, длительном авиаперелёте. Если мешок есть только под одним глазом, то обратиться следует к стоматологу, поясняет терапевт. Особое внимание стоит уделить, когда симметричные мешки появляются регулярно.

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"Причины этого могут скрываться в заболеваниях щитовидной железы, почечной патологии, сердечной недостаточности, низком уровне белка или калия в сыворотке крови", — предупредила доктор, посоветовав в таких случаях обращаться не к косметологу, а исключать заболевания терапевтического профиля и генетически обусловленные анатомические особенности строения нижнего века.

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Обложка ©

Getty Images / Uwe Krejci

Никита Никонов
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