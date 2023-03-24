Мы всё это время сбивали температуру неправильно. Об ошибках рассказывает терапевт

Критическая температура тела, при которой начинает сворачиваться кровь, — 40° C, однако принимать жаропонижающие препараты рекомендовано уже при 38–38,5° C. Об этом в беседе с нашими коллегами из "Газеты.ru" рассказала старший врач-терапевт клиники академика Ройтберга Олеся Савельева.

По её словам, для снижения температуры обычно используют парацетамол или аспирин, и, только если эти препараты не помогают, врач назначает приём ибупрофена. Но он негативно влияет на вывод других лекарственных средств из печени, поэтому системно можно обратиться к немедикаментозным способам "охлаждения" организма.

"Среди таких методик эффективно прикладывание ко лбу холодного полотенца, смоченного водой или обёрнутого вокруг куска льда. Также можно обмывать холодной водой конечности и лицо. Это поможет быстро сбить температуру до приезда врача", — рассказывает Савельева.

Горячие отвары из ромашки, чёрной смородины или малины медики тоже одобряют. Их приём позволяет пациенту пропотеть, но при этом не допустить обезвоживания организма. А вот о растирании уксусом или водкой лучше забыть, особенно если пациент — ребёнок. Терапевт объясняет: спирт достаточно быстро испаряется и от вдыхания паров человеку может стать только хуже.