Врач раскрыла, почему температура 37,5 переносится намного хуже лихорадки

Замечали, что зачастую температура 37,5 по ощущениям переносится намного тяжелее, чем лихорадка? Оказывается, всё дело в обычной психологии, объяснила аллерголог-иммунолог филиала израильской клиники "Хадасса" в "Сколково" Дарья Жукова.

"При невысокой температуре у человека есть желание и воля продолжать работать, учиться, активно проводить время, но ухудшение самочувствия ограничивает эти желания. Так, пациенты пытаются продолжить жить в прежнем ритме, но это усиливает симптомы болезни, обычные задачи становятся трудновыполнимыми. Именно поэтому кажется, что болезнь переносится хуже, чем дома в постели даже с более высокой лихорадкой", — разъяснила она "Газете.ru".

При повышении температуры в организме активируется работа иммунитета против инфекции, в результате чего возбудители ослабевают и погибают. При этом озноб, потливость, боль в мышцах и суставах, слабость, утомляемость и головная боль являются общими симптомами инфекционного процесса, результата действия токсинов, бактерий и вирусов. Более того, они никак не зависят от температуры, скорее наоборот. По словам врача, симптомы и жалобы при повышенной температуре обычно не связаны с самой лихорадкой, а обусловлены течением заболевания, которое вызывает её как защитную реакцию организма.