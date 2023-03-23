Терапевт перечислил случаи, когда горчичники могут нанести вред

Горчичники являются одним из самых эффективных способов лечения, знакомых всем с детства, но иногда разогревающие компрессы наносят вред. Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал читателям Лайфа, в каких случаях горчичники имеют серьёзные противопоказания.

"В первую очередь горчичники не рекомендуются к применению, если имеются кожные заболевания. Например, дерматит или нарушения кожных покровов (открытые раны), так как горчичник может спровоцировать ухудшение течения проблем. При наличии аллергии на эфирные масла, которые содержатся в горчичниках, их применять тоже не следует", — предупредил врач.

Также компрессы не стоит использовать при высокой температуре из-за их теплового воздействия, продолжил Рябков. При неправильном использовании горчичники и вовсе могут вызывать ожоги кожи — это вызвано слишком агрессивным методом "функционирования" горчичников.

"Не стоит злоупотреблять терапией с использованием горчичников при лечении детей. Организм ребёнка более чувствителен, соответственно, выше риск появления аллергической реакции или раздражения на коже. Я не рекомендую использование горчичников у детей на протяжении более 3-5 минут", — заключил терапевт.