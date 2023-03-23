Терапевт перечислил случаи, когда горчичники могут нанести вред
Терапевт Рябков: Горчичники нельзя ставить при повышенной температуре и кожных болезнях
Горчичники являются одним из самых эффективных способов лечения, знакомых всем с детства, но иногда разогревающие компрессы наносят вред. Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал читателям Лайфа, в каких случаях горчичники имеют серьёзные противопоказания.
"В первую очередь горчичники не рекомендуются к применению, если имеются кожные заболевания. Например, дерматит или нарушения кожных покровов (открытые раны), так как горчичник может спровоцировать ухудшение течения проблем. При наличии аллергии на эфирные масла, которые содержатся в горчичниках, их применять тоже не следует", — предупредил врач.
Также компрессы не стоит использовать при высокой температуре из-за их теплового воздействия, продолжил Рябков. При неправильном использовании горчичники и вовсе могут вызывать ожоги кожи — это вызвано слишком агрессивным методом "функционирования" горчичников.
"Не стоит злоупотреблять терапией с использованием горчичников при лечении детей. Организм ребёнка более чувствителен, соответственно, выше риск появления аллергической реакции или раздражения на коже. Я не рекомендую использование горчичников у детей на протяжении более 3-5 минут", — заключил терапевт.
Ранее лор объяснил, почему не стоит игнорировать безобидное першение в горле. Врач подчеркнул, что "вслепую идти в аптеку" в этом случае тоже неправильно, ведь самолечением можно себе навредить.
Shutterstock