Врач дал советы, как справиться с вирусами во время весеннего пика по гриппу

Весной организму приходится бороться с упадком сил, нехваткой витаминов и постоянными простудами. Кроме того, сейчас в РФ проходит пик по заболеваемости гриппом. О том, как справиться с вирусами в межсезонье, рассказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"Научное сообщество предсказывало, что в этом сезоне мы будем бить все пики по заболеваемости гриппом, что, собственно, и происходит. Ведь естественный иммунитет у нас не успел сформироваться", — цитирует эксперта телеканал "360".

Для борьбы с заболеванием и для профилактики врач посоветовал противовирусные препараты, которые подавляют вирусы гриппа типа А и В, а также возбудителей ОРВИ. С этими лекарствами те, кто уже заболел, смогут выздороветь быстрее, а также снизят риск развития опасных осложнений.

Такие типы препаратов можно применять в трёх режимах: 1. Как лечение гриппа и ОРВИ. 2. В случае контакта с заразившимся пациентом. 3. Для профилактики в период пандемии.

При этом Лиознов призвал не заниматься самолечением, перед приёмом любого препарата проконсультироваться с врачом, ознакомиться с инструкцией.