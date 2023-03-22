Врач дал советы, как справиться с вирусами во время весеннего пика по гриппу
Директор НИИ гриппа Лиознов рассказал, как справиться с вирусами весной
Весной организму приходится бороться с упадком сил, нехваткой витаминов и постоянными простудами. Кроме того, сейчас в РФ проходит пик по заболеваемости гриппом. О том, как справиться с вирусами в межсезонье, рассказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
"Научное сообщество предсказывало, что в этом сезоне мы будем бить все пики по заболеваемости гриппом, что, собственно, и происходит. Ведь естественный иммунитет у нас не успел сформироваться", — цитирует эксперта телеканал "360".
Для борьбы с заболеванием и для профилактики врач посоветовал противовирусные препараты, которые подавляют вирусы гриппа типа А и В, а также возбудителей ОРВИ. С этими лекарствами те, кто уже заболел, смогут выздороветь быстрее, а также снизят риск развития опасных осложнений.
Такие типы препаратов можно применять в трёх режимах:
1. Как лечение гриппа и ОРВИ.
2. В случае контакта с заразившимся пациентом.
3. Для профилактики в период пандемии.
При этом Лиознов призвал не заниматься самолечением, перед приёмом любого препарата проконсультироваться с врачом, ознакомиться с инструкцией.
Напомним, ранее доктор медицинских наук Владимир Никифоров рассказал, что этой весной в Россию придёт ещё одна волна гриппа, также будет продолжаться циркуляция других возбудителей ОРВИ, характерных для весеннего периода. Поэтому эксперт призвал пока не отказываться от зимней одежды. По мнению врача, тёплая погода обманчива: на улице по-прежнему остаётся снег, который играет роль своеобразного холодильника.
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