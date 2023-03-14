Доктор наук предупредил о приближении новой волны гриппа в России

Этой весной в Россию придёт ещё одна волна гриппа. Об этом в беседе с kp.ru заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Владимир Владимирович Никифоров.

"С точки зрения эпидемического процесса сезон не будет новым. Это текущий эпидемический сезон, который начался в конце 2022 года, он ещё идёт и будет продолжаться до осени. И весной мы, вероятнее всего, ожидаем ещё одну волну гриппа. Также будет продолжаться циркуляция других возбудителей ОРВИ, характерных для весеннего периода", — отметил он.

Эксперт призвал пока не отказываться от зимней одежды. По мнению врача, тёплая погода обманчива — на улице по-прежнему остаётся снег, который играет роль своеобразного "холодильника". Одевшись очень легко, люди могут навредить организму.