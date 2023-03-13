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13 марта, 08:30

Врач рассказала, как самостоятельно распознать закрытый перелом кости

Травматолог Авкопашвили: Распознать закрытый перелом можно по хрусту костей, отёку и боли

Клиническая картина ушибов, растяжений и переломов имеет что-то общее: при ушибе и закрытом переломе могут быть боль и сильный отёк, но второй случай можно распознать по хрусту в повреждённой области. Об этом читателям Лайфа рассказала врач – травматолог-ортопед "СМ-Клиники" Мария Авкопашвили.

"Клиническая картина всех патологий имеет что-то общее: и при ушибе, и при переломе возможны сильный отёк, гематома, ограничение движений и выраженная боль. Но отличительным признаком закрытого перелома является так называемая крепитация, или, говоря простыми словами, хруст в повреждённой области", — сказала она.

При наличии любых признаков повреждения нужно немедленно обратиться к врачу, который по рентгену, а также иногда по результатам КТ и МРТ поставит правильный диагноз и назначит необходимое лечение. Но если нет возможности получить консультацию специалиста, то можно самостоятельно оказать экстренную помощь. Самым простым и эффективным способом Авкопашвили назвала наложение шины. Правильно это сделать возможно, если придерживаться определённых советов. В качестве шины можно использовать доски, картон, полоски металла и любые предметы одежды. Опорой также может служить и само тело. Например, сломанную руку фиксируют к туловищу. Во-первых, отметила врач, шина накладывается поверх одежды, чтобы не беспокоить место травмы. Во-вторых, при оказании помощи нужно обездвижить два смежных сустава.

"Например, при переломе в лучезапястном суставе шина должна захватывать и локтевой сустав, и всю кисть на повреждённой стороне", — отметила травматолог.

В-третьих, при возможности под шину следует подложить кусок ткани, кофту или шарф. Это необходимо для того, чтобы уменьшить давление на место повреждения и зафиксировать данную область. При этом нужно обязательно проверить, не передавливает ли повязка сосуды. Ослабить её нужно в том случае, если конечность ниже уровня перелома начала синеть или появилось чувство онемения.

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Ранее врач Игорь Обухов рассказал, что переломы лучевых костей рук после заживления вызывают осложнения в сухожилиях и нервной ткани. По его словам, проблемы с подвижностью уже зажившей конечности могут проявиться через месяцы и даже годы после травмы.

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Ольга Годуненко
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