8 самых нелепых моделей женской обуви, которые оказались в трендах сезона весна-лето 2023

Фешен-индустрия не стоит на месте. И самые известные модные дома уже выпустили свои коллекции одежды, обуви и аксессуаров, популярные в сезоне весна-лето 2023 года. Miu Miu, Balmain, Halpern, Versace, Chloé, Givenchy, Prabal Gurung, Christian Dior, Dries Van Noten, Loewe, Off-White и многие другие представили всё, до чего смогли додуматься. Как всегда, креативность авторов поражает воображение. Некоторые творения хочется немедленно надеть и тут же бежать на улицу, чтобы непременно каждый увидел, насколько вы в тренде. Но есть и фасоны, на которые стыдно даже смотреть, не то что носить. Так и хочется спросить: "Неужели фантазия совсем кончилась и для вдохновения вы глотали вкусные таблеточки?" Потому что создать такое, находясь в здравом уме, вряд ли возможно. Давайте посмотрим на самые нелепые модели обуви сезона весна-лето 2023, которые хочется поскорее сжечь.

1. Сапоги и ботильоны с открытыми пальцами

Какие фасоны будут модными в сезоне весна-лето 2023? Фото © Getty Images / Edward Berthelot / Jeremy Moeller / Edward Berthelot

Идея, конечно, не оригинальная, но в этом году получила новую жизнь в сезоне весна-лето 2023. Яркие и более скромные цвета, высокие и низкие, на шпильке и широком каблуке. Сапог и ботильонов с открытыми пальцами имеется вдоволь на каждый вкус. И они как были нелепейшим созданием модельеров, так и остались. Нет, стоит ведь только задуматься. В прохладную погоду пальцы никто открывать не будет, ибо холодно. А в жаркую только одним пальчикам и будет комфортно, а вот остальная нога, а с нею и всё тело, сойдёт с ума от повысившейся температуры. Ну конечно, если вы уверены, что мода куда важнее здоровья, то вперёд. Но иногда даже жалко наблюдать девушек, вышагивающих в подобной обуви с синими от мороза или, наоборот, красными от жары пальцами на ногах.

2. Обувь на огромной платформе

Самые модные модели обуви, которые мало кто рискнёт надеть. Фото © Getty Images / Edward Berthelot / Peter White / Jeremy Moeller

Конечно, иногда поднять себя над землёй бывает приятно: дополнительные сантиметры, если вдруг рост низковат, да и каждый камешек не ощущается так остро, словно босиком по идёшь, в отличие от тонкой подошвы. Но у всего же свой предел. Чересчур высокая платформа, которая стала трендом в сезоне весна-лето 2023, превращает ноги в подобие столбов. Серьёзно, человек будто пару кирпичей к себе привязал. Мало того что нижняя часть теперь выглядит громоздко, так это в принципе смотрится смешно. Да и, к слову, носить это опасно. Представьте, как ходить в таком весь день — ноги отвалятся, если вы сами с этих тумбочек не свалитесь ещё раньше.

3. Обувь со шнуровкой

Ужасные и некрасивые фасоны обуви сезона весна-лето 2023. Фото © Getty Images / Pascal Le Segretain / Stephane Cardinale / Claudio Lavenia

Туфли со шнурками, сапоги со шнурками — слышите вообще, как это звучит? Не надо приделывать всякие верёвки к чему ни попадя. Особенно если они начинаются от самого большого пальца. Подобная обувь совершенно непрактична и выглядит нелепо, зато оказалась модной в сезоне весна-лето 2023. Она из разряда сапог с открытыми пальцами — бесполезна и неудобна. Носки под неё не наденешь, а летом свои прекрасные ножки сваришь. Только и подходит, что по подиуму в ней разок пройтись. А после и сама модель её, скорее всего, сожжёт.

4. Туфли на необычном каблуке

Тренды сезона весна-лето 2023: некрасивые и страшные модели туфель. Фото © Getty Images / Raimonda Kulikauskiene / Jeremy Moeller / Edward Berthelot

Само собой, обувь — это тоже своеобразное произведение искусства. Так почему бы не поиграть не только с верхней её частью, но и с нижней? Например, не поставить вместо каблука букет цветов, или полусферу, или камень? Выглядит это, конечно, интересно и даже красиво. Но только пока стоит на витрине. А вот на ноге... Во-первых, создаётся ощущение, что к каблуку просто что-то прилипло. Во-вторых, это неудобно во время ходьбы, можно случайно им за что-нибудь зацепиться. Ну а в-третьих, у нас не конкурс клоунской обуви. Одним словом, прежде чем покупать подобное из трендов сезона весна-лето 2023, проверьте, так ли же хорошо это смотрится во время ходьбы, как на статичном манекене.

5. Обувь с цветами

Что модно носить в сезоне весна-лето 2023, по мнению дизайнеров. Фото © Getty Images / Hoda Davaine / Pietro D'Aprano

Ну да, вот просто цветы на обуви. Почему нет? Почему не прицепить к своим ногам целый букет? Или вот гигантскую красную розу? Может, потому, что за пару часов ходьбы в подобных туфельках все цветочки с них отпадут? А те, что останутся, будут выглядеть как странное нечто, повисшее на ваших ногах? Ну да, в общем-то поэтому. Как ни крути, а надеть что-то подобное можно только разок — на красную дорожку или чтобы сделать фото для соцсетей. Для повседневной жизни такие туфельки Золушки из модных трендов сезона весна-лето 2023 никуда не годятся.

6. Обувь с животным принтом

Самая странная обувь, которую носят на подиумах. Фото © Getty Images / Edward Berthelot / Daniel Zuchnik

Анималистичная одежда и обувь пользуются популярностью давно. Леопардовый принт завоевал сердца многих модниц. А в новом сезоне весна-лето 2023 особо затрендились расцветки зебры и коровы. То есть сначала девушки носили на ногах кошечек, а теперь будут ещё и лошадок да домашний скот. Потому что ощущение от этих произведений современного фешен-дизайна именно такое. Кстати, мужчины питают лютую ненависть к подобным расцветкам, так как ассоциируют носящих их женщин с агрессией и развязностью. Поэтому выбирайте с умом.

7. Ботфорты

Антитренды сезона весна-лето 2023. Фото © Getty Images / Rosdiana Ciaravolo / Victor VIRGILE / Victor Boyko

Ботфорты в целом неплохая обувь и даже весьма красивая. Вот только беда в том, что найти к ним правильные сочетания крайне сложно. Одна небольшая деталь, к примеру обтягивающее платье, короткая юбка, леопардовый принт или кружево, и выглядеть будете крайне вульгарно. Плюс ко всему ботфорты мало кому идут. Чтобы носить такую модную в 2023 году обувь, нужно иметь высокий рост и идеальную фигуру. Чем, к сожалению, могут похвастаться не все. На прочих смотреться будет смешно. Конечно, вы можете приобрести себе такие сапожки, если собираетесь косплеить Кота в сапогах. Мушкетёрскую шляпу сверху — и образ готов!

8. Обувь с мехом

Странные модели обвуви, которые неожиданно оказались в трендах сезона весна-лето 2023. Фото © Getty Images / Edward Berthelot / Raimonda Kulikauskiene / Christian Vierig