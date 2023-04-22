Вернулись в моду: 6 вещей СССР, которые пора достать из кладовки и поставить на видное место

Советский период ознаменовался не только экономическими и политическими переменами, но и изменениями в культуре и дизайне. Многие вещи из СССР — образец прекрасного дизайна, хотя после 1990-х мы все об этом почему-то позабыли. Собрали шесть вещей из нашего детства, которые заслуживают того, чтобы им выделили место в наших современных интерьерах.

Настольная лампа Оленева

Фото © Московский музей дизайна

Эта настольная лампа, созданная инженером Оленевым, заслуживает внимания даже в 2023 году благодаря своему минималистичному дизайну, который так легко вписывается в современный интерьер. Причём многие уже осознали весь потенциал старых ламп: в Интернете их продают минимум за четыре тысячи рублей, причём в весьма плохом состоянии. Что уж говорить об экземплярах получше…

Пылесос "Ракета-7"

Советский пылесос "Ракета-7". Фото © Фотохроника ТАСС / Запара А.

"Ракета-7" — один из наиболее популярных пылесосов в серии советских моделей. Несмотря на свой значительный вес, он был очень популярен благодаря мощи и универсальности. Но давайте к дизайну. Название и форма пылесоса были вдохновлены модой на аэродинамический стиль, который был популярен в 1950-х годах как в СССР, так и по всему миру. Эпохальная вещь!

Часы "Победа"

Образцы часов "Победа" в юбилейном оформлении к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото © Фотохроника ТАСС / Белозеров Юрий

В 1946 году выпустили часы "Победа", приуроченные к первой годовщине Победы в ВОВ. Они были крайне популярны и использовались для награждения ударников производства, ветеранов труда и экспорта во многие социалистические страны. Даже спустя почти 80 лет дизайн часов выглядит свежим и актуальным, что делает их прекрасным дополнением к вашей коллекции аксессуаров.

Фотоаппарат "Зенит-Е"

Мода на советские фотоаппараты вернулась — актуален "Зенит-Е". Фото © ТАСС / Алексей Жигайлов

Фотоаппарат "Зенит-Е" является настоящим шедевром дизайна и надёжности. Простая конструкция и высокое качество съёмки при разумной цене сделали его популярным не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Более трёх миллионов экземпляров выпустили на Красногорском механическом заводе и ещё пять — в Вилейке, Белоруссия, где технику начали производить в 1973 году. Даже спустя 60 лет "Зенит" можно встретить в руках любителей плёночной фотографии.

Шкафы из массива дерева

Шкаф-стенка для гостиной в бывшем столярном цехе. Фото © Фотохроника ТАСС / Леонид Свердлов

В нулевых к стенкам и шкафам из СССР прилепился ярлык "бабушкиного" ремонта… Ну конечно, евроремонт — это же гораздо лучше! Но в светлом интерьере без визуального мусора отреставрированная советская мебель будет выглядеть отлично. Плюс сделана она на совесть, так что прослужит гораздо дольше.

Радиоприёмник "Звезда-54"

Радиоприёмник "Звезда-54" был очень популярен в прошлом благодаря своему уникальному дизайну. Сегодня этот раритетный предмет превратился в настоящее сокровище для ценителей, готовых потратить немалые деньги, чтобы добавить его в свою коллекцию. Так что если у вас есть такой радиоприёмник, то не стесняйтесь показать его в своём современном интерьере и порадуйте глаз гостей этим удивительным артефактом из прошлого.