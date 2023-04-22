Учёные предупредили об опасных ливнях и ветре в 11 регионах России
ВНИИ ГОЧС: Жизнеобеспечение 11 регионов России может нарушиться из-за ливней
Обильные осадки и ветер могут нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение в 11 регионах четырёх федеральных округов России. Об этом сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.
"На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения до 40 миллиметров осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов", — информирует исследовательский институт.
В зоне риска находятся Камчатский и Краснодарский края, Магаданская, Мурманская и Архангельская области, Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Республика Алтай, Крым, Адыгея, Коми.
Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что поможет поддержать иммунитет весной. В первую очередь эксперт обратила внимание на приём витаминов группы D. Также, по словам медика, крайне важно проходить обследования, чтобы узнать, есть ли дефицит микроэлементов.
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