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22 апреля, 04:17

Учёные предупредили об опасных ливнях и ветре в 11 регионах России

ВНИИ ГОЧС: Жизнеобеспечение 11 регионов России может нарушиться из-за ливней

Обильные осадки и ветер могут нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение в 11 регионах четырёх федеральных округов России. Об этом сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

"На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения до 40 миллиметров осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов", информирует исследовательский институт.

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В зоне риска находятся Камчатский и Краснодарский края, Магаданская, Мурманская и Архангельская области, Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Республика Алтай, Крым, Адыгея, Коми.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что поможет поддержать иммунитет весной. В первую очередь эксперт обратила внимание на приём витаминов группы D. Также, по словам медика, крайне важно проходить обследования, чтобы узнать, есть ли дефицит микроэлементов.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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