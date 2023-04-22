Учёные предупредили об опасных ливнях и ветре в 11 регионах России

Обильные осадки и ветер могут нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение в 11 регионах четырёх федеральных округов России. Об этом сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

"На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения до 40 миллиметров осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов", — информирует исследовательский институт.

В зоне риска находятся Камчатский и Краснодарский края, Магаданская, Мурманская и Архангельская области, Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Республика Алтай, Крым, Адыгея, Коми.