Россиянам назвали простые правила для помощи иммунитету весной

Весной иммунитет человека особенно нуждается в поддержке. Перепады температуры, частые переохлаждения, расцвет острых респираторных вирусных инфекций — всё это, несомненно, влияет на состояние организма. Что поможет поддержать иммунитет в столь непростое время, в беседе с Лайфом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. В первую очередь эксперт обратила внимание на приём витаминов группы D. По словам собеседницы Лайфа, крайне важно проходить обследования, чтобы узнать, есть ли дефицит микроэлементов.

"Для взрослых для профилактики дефицита витамина D рекомендован приём 800–1000 МЕ (1 МЕ равна 0,025 микрограмма. — Прим. Лайфа) витамина D в сутки, для беременных и кормящих матерей рекомендованная норма потребления чуть выше и составляет от 800–2000 МЕ в сутки. Для детей до месяца — 500 МЕ, от месяца до года — 1000 МЕ, от года до трёх лет — 1500 МЕ, а в возрасте от 3 до 18 лет — 1000 МЕ", — отметила Тимощенко.

Эксперт добавила, что также важно высыпаться. Для взрослых норма сна — 7–9 часов, для детей школьного возраста — 9–11 часов. Учитывая удлинение светового дня, специалист рекомендует плотно занавешивать окна. Не стоит забывать и про физические нагрузки.

"Предпочтение лучше отдавать нагрузкам на свежем воздухе. Весной мы чаще проводим время на улице, но при этом важно одеваться согласно температурному режиму, избегать перегрева и переохлаждения. Весенняя погода самая обманчивая, что требует более внимательного подхода к выбору одежды на улицу", — напомнила Тимощенко.

Также она призвала правильно питаться. По её словам, в рационе должны преобладать свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые крупы. Кроме того, необходимо чаще проветривать помещение и делать влажную уборку, ведь в весеннее время больше пыли. Тимощенко посоветовала улучшать эмоциональное состояние, снижать уровень стресса.

"Заняться любимым делом, встретиться с друзьями или родными, почитать книгу или посмотреть любимый фильм — всё, что улучшает ваше настроение, позволит укрепить иммунитет", — заключила она.