Весенняя астения: Как побороть усталость и бессонницу в 4 шага

Весной человек может испытывать слабость, бессонницу, утомляемость — всё это зачастую сигнализирует о возникновении астении. Врач-невролог, специалист по антивозрастной медицине Елена Мирошник рассказала Лайфу, как побороть болезнь.

"Астения характеризуется ощущением общей слабости, повышенной утомляемостью вне зависимости от вида нагрузки, снижением работоспособности. Снижается физическая активность, умственная активность, нарушается концентрация внимания, возникает рассеянность, появляется неадекватная эмоциональная лабильность, а также обидчивость и раздражение", — отметила она.

Также человек перестаёт высыпаться. Его либо мучает бессонница, либо сон становится неглубоким и прерывистым. Как следствие — головные боли, головокружения, участившееся сердцебиение, повышенная потливость. Причин такого состояния масса, подчеркнула доктор. Так, весной обостряются хронические заболевания или неправильное питание и нагрузка на работе дают о себе знать.

"Мы можем наблюдать также гормональные нарушения, метаболические нарушения, дефицитарные состояния в виде недостатка витаминов, того же витамина D, витаминов группы B, железа", — добавила собеседница Лайфа.

В первую очередь нужно наладить свой график и режим. Не забывайте спать по 7–8 часов в сутки, для хорошего сна обеспечьте в комнате полноценную темноту, а также ложитесь не позднее полуночи. Во-вторых, пересмотрите питание. В весеннем рационе должны быть овощи, фрукты, и, конечно, не обойтись без соблюдения питьевого режима — около двух литров жидкости в сутки.

"Исключить из рациона различные психостимуляторы в плане кофе, шоколада в больших количествах, то есть не надо этим злоупотреблять. Естественно, не надо злоупотреблять крепким чаем, различными газированными и, конечно же, алкогольными напитками", — напомнила Мирошник.

В-третьих, уделяйте время физической активности. Чтобы встряхнуть себя после "зимней спячки", подберите вид спорта по своему вкусу и совершайте ежедневные пешие прогулки на свежем воздухе. В-четвёртых, придётся ограничить чрезмерный просмотр телевизора, сидение за гаджетами, компьютером, телефонами и так далее.