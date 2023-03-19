Сомнолог рассказала, что делать, если человек много спит и не высыпается

Существует несколько причин, почему человек может долго спать, но не высыпаться. При этом большинство людей склонны воспринимать сонливость и усталость как нечто одинаковое, но это далеко не так, рассказала Лайфу руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне", врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

Как отметила медик, продолжительность сна зависит от возраста. Так, для людей от 18 до 60 лет в среднем она составляет семь-девять часов. Как правило, по словам специалиста, сонливость проявляется на фоне недостаточной длительности отдыха, а также при некоторых заболеваниях и состояниях. Среди них — нарколепсия (заболевание, при котором человек не в состоянии контролировать сон и бодрствование. — Прим. Лайфа), апноэ (состояние, характеризующееся прекращением лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. — Прим. Лайфа), депрессия, синдром беспокойных ног, а также социальный "джетлаг" (несовпадение привычных биологических ритмов организма с ритмом жизни. — Прим. Лайфа). Важно понимать, что сонливость всегда является следствием нарушения сна, поэтому облегчить такое состояние можно с помощью отдыха. А вот при усталости, как подчеркнула Сурненкова, человеку не так-то просто заснуть.

"Усталость может произойти на фоне психического или физического истощения, а также на фоне некоторых заболеваний, таких как анемия, гипотиреоз или даже рак. Но, какой бы сильной ни была усталость, она не приводит ко сну", — пояснила наша собеседница.

Она добавила, что умение вовремя распознавать чувство усталости и сонливости может значительно улучшить качество жизни человека. С серьёзными нарушениями сна лучше обратиться к специалисту-сомнологу, а чтобы не допустить развития таких проблем, следует соблюдать простые правила. Прежде всего, по словам Сурненковой, необходимо ложиться в постель только при наступлении сонливости. За восемь часов до полноценного отдыха врач также советует ограничить потребление кофеина. Кроме того, за два часа до сна необходимо провести информационный "детокс", то есть нужно отказаться от решения рабочих вопросов, просмотра новостей и фильмов. При этом утром после пробуждения следует дать организму постепенно проснуться, поэтому в течение часа лучше не проверять почту или мессенджеры. Вместе с тем медик отметила, что для крепкого сна необходимо поддерживать регулярную физическую активность, но, конечно же, не непосредственно перед сном. К примеру, небольшая пешая прогулка по дороге с работы домой — самый оптимальный вариант, резюмировала специалист.