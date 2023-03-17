Сомнолог посоветовал пить молоко с мёдом перед сном

Треть жизни человек проводит во сне, без него начинают нарушаться все психические функции, поэтому для восстановления сил необходим полноценный ночной отдых. Врач-психотерапевт, сомнолог, руководитель Лаборатории сна Александр Поляков рассказал газете "Петербургский дневник", как правильно высыпаться.

"Считается, что нужно ложиться и вставать в разные дни, то есть заснуть по возможности до полуночи, чтобы проснуться на следующий день. Но у каждого человека есть свои привычки, особенности работы, влияющие на время засыпания. Гораздо важнее засыпать и вставать в одно и то же время и иметь четыре-пять циклов полноценного сна, что составляет примерно 7,5 часа", — отметил медик.

По его словам, в спальне нужно обеспечить полную темноту и прохладу, а также за час-полтора до сна убрать гаджеты и выключить телевизор. Кроме того, можно принять душ, полежать в тёплой ванне, почитать, чтобы максимально расслабиться. Активный спорт лучше отложить на дневное время, а вечером просто спокойно погулять, продолжил психотерапевт. Он подчеркнул, что перед сном не стоит объедаться.

"Лучше за два-три часа дать внутренним органам отдохнуть от пищи. Но иногда в ритуал отхода ко сну входят чай, молоко с мёдом или банан — мои пациенты используют такие приёмы для лучшего засыпания. Единственное, чего нужно избегать, это продукты с высоким инсулиновым индексом, чтобы через короткий промежуток времени не испытать снова острого чувства голода", — объяснил Поляков.

А вот нужно ли спать вместе с партнёром или одному, каждый решает сам. По мнению доктора, нет ничего странного, если жена хочет проводить ночь в соседней комнате, потому что муж храпит. Ведь это приводит к хроническому недосыпу женщины, раздражительности и стрессу, что вполне может закончиться разводом.