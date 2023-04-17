Названа смертельная болезнь, о которой говорит зуд в ладонях и стопах

Цирроз печени можно выявить по сильному зуду стоп и ладоней, особенно симптом беспокоит заболевшего в ночное время. Об этом рассказал гепатолог Евгений Романов в разговоре с "Медикфорумом".

"Как правило, чешутся ладони и подошвы, межпальцевые складки рук и ног. Иногда это настолько выматывает, что у человека развивается бессонница. У медиков есть такой термин — печёночный зуд", — пояснил он.

Всё дело в том, что в глубоких слоях кожи начинает скапливаться желчный пигмент, который и вызывает сильное раздражение. При этом сама печень никак не проявляет себя, ведь в этом органе нет болевых рецепторов, продолжил медик. Также он посоветовал не игнорировать желтизну кожи, потерю аппетита, набухание живота, неприятный постоянный привкус во рту.

Романов напомнил, что цирроз печени — серьёзное заболевание с высоким летальным риском, поэтому не следует откладывать визит к врачу в случае подозрений.