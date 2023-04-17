КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

17 апреля, 08:01

Названа смертельная болезнь, о которой говорит зуд в ладонях и стопах

Врач Романов назвал зуд в ладонях и стопах признаком болезни печени

Цирроз печени можно выявить по сильному зуду стоп и ладоней, особенно симптом беспокоит заболевшего в ночное время. Об этом рассказал гепатолог Евгений Романов в разговоре с "Медикфорумом".

"Как правило, чешутся ладони и подошвы, межпальцевые складки рук и ног. Иногда это настолько выматывает, что у человека развивается бессонница. У медиков есть такой термин — печёночный зуд", — пояснил он.

Всё дело в том, что в глубоких слоях кожи начинает скапливаться желчный пигмент, который и вызывает сильное раздражение. При этом сама печень никак не проявляет себя, ведь в этом органе нет болевых рецепторов, продолжил медик. Также он посоветовал не игнорировать желтизну кожи, потерю аппетита, набухание живота, неприятный постоянный привкус во рту.

Романов напомнил, что цирроз печени — серьёзное заболевание с высоким летальным риском, поэтому не следует откладывать визит к врачу в случае подозрений.

Врач назвал четыре простых способа сохранить печень здоровой

Врач назвал четыре простых способа сохранить печень здоровой

Ранее Лайф писал, что на здоровье печени влияет не наличие в рационе каких-то вредных или, наоборот, полезных продуктов, а сбалансированность питания. Так, состояние органа зависит от количества употребляемых жиров и углеводов.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров