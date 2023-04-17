Названа смертельная болезнь, о которой говорит зуд в ладонях и стопах
Врач Романов назвал зуд в ладонях и стопах признаком болезни печени
Цирроз печени можно выявить по сильному зуду стоп и ладоней, особенно симптом беспокоит заболевшего в ночное время. Об этом рассказал гепатолог Евгений Романов в разговоре с "Медикфорумом".
"Как правило, чешутся ладони и подошвы, межпальцевые складки рук и ног. Иногда это настолько выматывает, что у человека развивается бессонница. У медиков есть такой термин — печёночный зуд", — пояснил он.
Всё дело в том, что в глубоких слоях кожи начинает скапливаться желчный пигмент, который и вызывает сильное раздражение. При этом сама печень никак не проявляет себя, ведь в этом органе нет болевых рецепторов, продолжил медик. Также он посоветовал не игнорировать желтизну кожи, потерю аппетита, набухание живота, неприятный постоянный привкус во рту.
Романов напомнил, что цирроз печени — серьёзное заболевание с высоким летальным риском, поэтому не следует откладывать визит к врачу в случае подозрений.
Ранее Лайф писал, что на здоровье печени влияет не наличие в рационе каких-то вредных или, наоборот, полезных продуктов, а сбалансированность питания. Так, состояние органа зависит от количества употребляемых жиров и углеводов.
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