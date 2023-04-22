Милонов признал, что был неправ, устроив жёсткий разнос в магазине вейпов

Депутат Госдумы Виталий Милонов устроил разнос в магазине по продаже вейпов в Санкт-Петербурге. Парламентария вывел из себя тот факт, что там продавали курительные устройства детям, а у парня за кассой "от наркотиков глаза съехали в кучу, вены перевязаны и футболка с каннабисом". Позже в беседе с SHOT депутат признал, что был неправ, реагируя так остро.

Депутат Госдумы Виталий Милонов устроил разнос продавцу вейп-шопа. Видео © SHOT

"Что тебе орут, тебе законные требования предъявляют. Орать ты будешь на своего друга-гея. Понял? Здесь должен быть руководитель. Если через полчаса не будет, всё сейчас закрываем к чертям собачьим. Значит, я тебе сейчас объясню, как разговаривать, понял, ты? Меньшинство, блин... сексуальное", — возмутился Милонов в вейп-шопе.

Депутат назвал "мудаками" всех, кто торгует вейпами, и отметил, что эти "твари доживают последние дни". В разговоре с телеграм-каналом Милонов признал, что должен был реагировать спокойнее.

"Конечно, надо спокойнее говорить, я в этом признаюсь. Я иногда, когда меня что-то сильно возмущает, про детей что-то, допустим, я начинаю выходить из себя. Но я не пьяный, не обкуренный, не хулиганил, себе ничего не брал, для себя лично ничего не требовал", — подчеркнул парламентарий.

Милонов также устроил проверку и другим точкам с вейпами в Петербурге на предмет того, продают ли там электронные сигареты детям. По словам депутата, продали во всех магазинах, куда он отправил своих помощников.