Три дня без сознания: В Челябинске подросток выкурил критическую дозу жижи для вейпа и чуть не умер

Челябинские врачи спасли подростка, который попал в реанимацию из-за вейпа. Медики боролись за жизнь ребёнка на протяжении трёх дней. Об этом заявили в пресс-службе областной детской клинической больницы.

Мальчика, у которого произошёл приступ, дома обнаружила сестра. Подростка сопровождали судороги, кровотечение из носа и многократная рвота. Из-за тяжёлого состояния парень не мог объяснить, что с ним происходит.

"На протяжении трёх дней за жизнь ребёнка боролись в отделении реанимации и интенсивной терапии. В крупнейшей детской больнице региона мальчику провели курс инфузионной терапии, а также сделали ряд обследований, чтобы исключить нарушения мозгового кровообращения, а также токсическое поражение. В результате анализов в крови ребёнка был обнаружен критический уровень никотиновых веществ", — отметили в медучреждении.