Три дня без сознания: В Челябинске подросток выкурил критическую дозу жижи для вейпа и чуть не умер
В Челябинске врачи спасли подростка, попавшего в реанимацию из-за вейпа
Челябинские врачи спасли подростка, который попал в реанимацию из-за вейпа. Медики боролись за жизнь ребёнка на протяжении трёх дней. Об этом заявили в пресс-службе областной детской клинической больницы.
Мальчика, у которого произошёл приступ, дома обнаружила сестра. Подростка сопровождали судороги, кровотечение из носа и многократная рвота. Из-за тяжёлого состояния парень не мог объяснить, что с ним происходит.
"На протяжении трёх дней за жизнь ребёнка боролись в отделении реанимации и интенсивной терапии. В крупнейшей детской больнице региона мальчику провели курс инфузионной терапии, а также сделали ряд обследований, чтобы исключить нарушения мозгового кровообращения, а также токсическое поражение. В результате анализов в крови ребёнка был обнаружен критический уровень никотиновых веществ", — отметили в медучреждении.
Придя в сознание, подросток рассказал, что в течение нескольких часов играл в игры на компьютере и за это время выкурил свыше трёх миллилитров никотиновой жидкости. В скором времени пациента переведут из реанимации в педиатрическое отделение. В больнице отметили, что сейчас его состояние стабильное.
Лайф напоминает, что 10 апреля в Госдуме поддержали повышение штрафов за продажу вейпов детям до 500 тысяч. Ранее, 6-го числа, в нижней палате парламента разработали проект закона о запрете жидкостей для электронных сигарет. В новой норме предлагалось распространить на вейпы такие же ограничения, как на продажу и рекламу сигарет.
Shutterstock