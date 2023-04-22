Россиянам объяснили, чем обернётся отсутствие завтрака

Отсутствие завтрака может стать причиной недостатка витаминов, а также обернуться чувством голода в течение дня, перееданием на ночь, проблемами со сном и набором лишнего веса. Об этом рассказал спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

По словам специалиста, ежедневный завтрак обеспечивает поддержание нормального уровня сахара в крови. Утренний приём пищи также является хорошей профилактикой сахарного диабета второго типа, ожирения, болезней сердечно-сосудистой системы.

"Кроме того, завтрак — это отличная возможность набрать рекомендуемую норму основных витаминов, минералов, белков, углеводов, клетчатки и полезных жиров. Чем реже ест человек, тем меньше его шансы удовлетворить потребности организма в питательных веществах. Так, по результатам исследований, выяснилось, что дети, которые не завтракают, чаще испытывают дефицит витамина D, кальция, железа, магния, а также витамина А, фосфора и цинка. Недостаток этих элементов — причина раздражительности, бессонницы, слабой концентрации внимания и частых болезней", — пояснил нутрициолог в беседе с RT.

Также диетолог пояснил, что завтрак должен быть максимально полезным для здоровья. В идеале необходимо, чтобы первый приём пищи содержал все необходимые компоненты: белки, жиры, клетчатку и "медленные" углеводы. Белки дают ощущение сытости, жиры и "медленные" углеводы — долгую и качественную энергию, а клетчатка поддерживает правильную работу пищеварительной системы, подытожил эксперт.