Забудьте об этих продуктах: Нутрициолог рассказала, от чего придётся отказаться при похудении

Снижение веса для многих может стать сложной задачей. Достичь поставленных целей получится при соблюдении принципов правильного питания. От каких продуктов стоит отказаться, в беседе с Лайфом рассказала нутрициолог Марина Мельникова. Так, она обратила внимание на обработанное мясо.

Нутрициолог Марина Мельникова. Фото предоставлено Лайфу

"Это мясо, которое было законсервировано путём засолки, вяления, ферментации или копчения. В качестве примера можно привести бекон, сосиски, хот-доги и мясные деликатесы. Подобная продукция обычно содержит много калорий и насыщенных жиров, что может затруднить процесс похудения. Употребление обработанного мяса также может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака из-за нитратов и консервантов, используемых при его производстве", — отметила Мельникова.

Перечень дополняют рафинированные злаки. Речь идёт о зерне, которое в процессе обработки лишили важных питательных веществ. Это белый хлеб и рис, а также хлопья для завтрака. Рафинированные злаки вызывают скачки уровня сахара в крови, что может привести к усилению чувства голода. Избегать стоит и фастфуда.

"Фастфуд содержит избыток жира, сахара и натрия. В нём мало клетчатки и других необходимых питательных веществ. Употребление слишком большого количества таких блюд может привести к ожирению. Вы не только потребляете пустые калории, мешающие достичь ваших целей по снижению веса, но и потенциально вредные химические вещества", — добавила специалист.

Также надо отказаться от сладких напитков. Из-за высокого содержания сахара они могут вызывать тягу к другой нездоровой пище. Топ-5 мешающих похудению продуктов закрывают десерты. Эксперт призвала забыть про торты, пирожные и печенье.

"Употребление десертов может вызвать скачок уровня сахара в крови и привести к энергетическому спаду и ещё большему желанию есть. Кроме того, десерты часто содержат пустые калории с низкой питательной ценностью, поэтому они не помогут вам добиться ваших целей в области здоровья", — заключила Мельникова.