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14 апреля, 12:54

Забудьте об этих продуктах: Нутрициолог рассказала, от чего придётся отказаться при похудении

Нутрициолог Мельникова: При снижении веса нельзя есть обработанное мясо

Снижение веса для многих может стать сложной задачей. Достичь поставленных целей получится при соблюдении принципов правильного питания. От каких продуктов стоит отказаться, в беседе с Лайфом рассказала нутрициолог Марина Мельникова. Так, она обратила внимание на обработанное мясо.

Нутрициолог Марина Мельникова. Фото предоставлено Лайфу

Нутрициолог Марина Мельникова. Фото предоставлено Лайфу

"Это мясо, которое было законсервировано путём засолки, вяления, ферментации или копчения. В качестве примера можно привести бекон, сосиски, хот-доги и мясные деликатесы. Подобная продукция обычно содержит много калорий и насыщенных жиров, что может затруднить процесс похудения. Употребление обработанного мяса также может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака из-за нитратов и консервантов, используемых при его производстве", — отметила Мельникова.

Перечень дополняют рафинированные злаки. Речь идёт о зерне, которое в процессе обработки лишили важных питательных веществ. Это белый хлеб и рис, а также хлопья для завтрака. Рафинированные злаки вызывают скачки уровня сахара в крови, что может привести к усилению чувства голода. Избегать стоит и фастфуда.

"Фастфуд содержит избыток жира, сахара и натрия. В нём мало клетчатки и других необходимых питательных веществ. Употребление слишком большого количества таких блюд может привести к ожирению. Вы не только потребляете пустые калории, мешающие достичь ваших целей по снижению веса, но и потенциально вредные химические вещества", — добавила специалист.

Также надо отказаться от сладких напитков. Из-за высокого содержания сахара они могут вызывать тягу к другой нездоровой пище. Топ-5 мешающих похудению продуктов закрывают десерты. Эксперт призвала забыть про торты, пирожные и печенье.

"Употребление десертов может вызвать скачок уровня сахара в крови и привести к энергетическому спаду и ещё большему желанию есть. Кроме того, десерты часто содержат пустые калории с низкой питательной ценностью, поэтому они не помогут вам добиться ваших целей в области здоровья", — заключила Мельникова.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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