Разгони метаболизм: Как правильно пить воду с лимоном, чтобы похудеть

Представление о том, что лимонная вода содержит чудесный эликсир для похудения, не соответствует действительности. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Анна Кривошеева, объяснившая, помогает ли стакан воды с соком лимона по утрам снизить вес.

Доктор отметила, что вода с лимоном сама по себе не приводит к реальной потере веса. Тем не менее она имеет потенциальные преимущества, в частности в ней мало калорий.

"Если выжать сок половинки лимона в воду, то каждый стакан лимонной воды будет содержать всего шесть калорий. По этой причине, если заменять более калорийные напитки, например, соки и газированные напитки, лимонной водой, то это может привести к снижению общего потребления калории и помочь сбросить вес", — пояснила Кривошеева.

Также, по словам врача, некоторые исследования показывают, что употребление низкокалорийных напитков во время еды может снизить общее количество потребляемых калорий. Ещё одним плюсом воды с лимоном является то, что этот напиток может помочь поддержать водный баланс и избежать обезвоживания.

При этом эксперт пояснила, что все преимущества напитка исходят от его основного ингредиента — воды. Диетолог добавила, что уловка с лимоном может помочь пить больше людям, которым не нравится вкус обычной воды, но так же можно добавить в неё апельсин или лайм. Кроме того, специалист развеяла миф о том, что лимонную воду нужно пить именно по утрам и при определённой температуре. А вот людям с заболеваниями ЖКТ (язвенная болезнь желудка, гастрит с повышенной кислотностью) и аллергией на цитрусовые, этот напиток противопоказан, особенно натощак.

"Добавление лимона в воду только сделает вашу воду на вкус лимонной и, возможно, заставит вас пить немного больше. Но напрямую к похудению это не приведет. Если вы хотите похудеть, не стоит полагаться исключительно на комбинацию воды и лимона. Для эффективного снижения веса необходимы сбалансированное питание и регулярные физические упражнения", — заключила собеседница Лайфа.