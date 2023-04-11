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11 апреля, 13:28

Разгони метаболизм: Как правильно пить воду с лимоном, чтобы похудеть

Диетолог Кривошеева развеяла миф о том, что вода с лимоном помогает похудеть

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Представление о том, что лимонная вода содержит чудесный эликсир для похудения, не соответствует действительности. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Анна Кривошеева, объяснившая, помогает ли стакан воды с соком лимона по утрам снизить вес.

Доктор отметила, что вода с лимоном сама по себе не приводит к реальной потере веса. Тем не менее она имеет потенциальные преимущества, в частности в ней мало калорий.

"Если выжать сок половинки лимона в воду, то каждый стакан лимонной воды будет содержать всего шесть калорий. По этой причине, если заменять более калорийные напитки, например, соки и газированные напитки, лимонной водой, то это может привести к снижению общего потребления калории и помочь сбросить вес", — пояснила Кривошеева.

Названо пять напитков, которые нельзя употреблять на голодный желудок

Названо пять напитков, которые нельзя употреблять на голодный желудок

Также, по словам врача, некоторые исследования показывают, что употребление низкокалорийных напитков во время еды может снизить общее количество потребляемых калорий. Ещё одним плюсом воды с лимоном является то, что этот напиток может помочь поддержать водный баланс и избежать обезвоживания.

При этом эксперт пояснила, что все преимущества напитка исходят от его основного ингредиента — воды. Диетолог добавила, что уловка с лимоном может помочь пить больше людям, которым не нравится вкус обычной воды, но так же можно добавить в неё апельсин или лайм. Кроме того, специалист развеяла миф о том, что лимонную воду нужно пить именно по утрам и при определённой температуре. А вот людям с заболеваниями ЖКТ (язвенная болезнь желудка, гастрит с повышенной кислотностью) и аллергией на цитрусовые, этот напиток противопоказан, особенно натощак.

Развеяны популярные мифы о лимоне, имбире, чесноке и мёде

Развеяны популярные мифы о лимоне, имбире, чесноке и мёде

"Добавление лимона в воду только сделает вашу воду на вкус лимонной и, возможно, заставит вас пить немного больше. Но напрямую к похудению это не приведет. Если вы хотите похудеть, не стоит полагаться исключительно на комбинацию воды и лимона. Для эффективного снижения веса необходимы сбалансированное питание и регулярные физические упражнения", — заключила собеседница Лайфа.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов рекомендовал стакан воды с лимоном с утра для профилактики рака. По его словам, в день можно выпивать не более двух литров напитка, причём делать это нужно особым способом.

Ольга Годуненко
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