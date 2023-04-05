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5 апреля, 09:08

Названо пять напитков, которые нельзя употреблять на голодный желудок

Нутрициолог Виноградова: Кофе, газировку, алкоголь и соки нельзя пить натощак

<p> Никакого кофе натощак, если страдаете гастритом или дуоденитом. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/POif1djG3X8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Никакого кофе натощак, если страдаете гастритом или дуоденитом. Фото © Unsplash

Горячий чай, кофе, а также газированные, сладкие и алкогольные напитки крайне не рекомендуется употреблять на голодный желудок. Об этом нашим коллегам из "Москвы 24" рассказала нутрициолог Кристина Виноградова.

Так, употребление алкоголя натощак приводит к раздражению слизистой желудка. А если это войдёт в привычку, развитие гастрита и язвы обеспечено, предупреждает эксперт. Кофе за счёт своей горечи тоже раздражает оболочку желудочно-кишечного тракта, поэтому пить его на голодный желудок точно не стоит людям, страдающим гастритом, дуоденитом или другими заболеваниями, связанными с воспалением слизистых ЖКТ. А сладкие напитки натощак вызывают сильный всплеск глюкозы, что со временем может привести к инсулинорезистентности — прямому пути к сахарному диабету второго типа, говорит Виноградова.

"Навредить здоровью ЖКТ может частое употребление натощак газировки, горячего чая, кислых фруктовых и ягодных соков. Если добавляете по утрам в напиток или воду лимон, то лучше всего совсем небольшой ломтик", добавила специалист по питанию.

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Марина Калегина
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