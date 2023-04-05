Названо пять напитков, которые нельзя употреблять на голодный желудок
Нутрициолог Виноградова: Кофе, газировку, алкоголь и соки нельзя пить натощак
Никакого кофе натощак, если страдаете гастритом или дуоденитом. Фото © Unsplash
Горячий чай, кофе, а также газированные, сладкие и алкогольные напитки крайне не рекомендуется употреблять на голодный желудок. Об этом нашим коллегам из "Москвы 24" рассказала нутрициолог Кристина Виноградова.
Так, употребление алкоголя натощак приводит к раздражению слизистой желудка. А если это войдёт в привычку, развитие гастрита и язвы обеспечено, предупреждает эксперт. Кофе за счёт своей горечи тоже раздражает оболочку желудочно-кишечного тракта, поэтому пить его на голодный желудок точно не стоит людям, страдающим гастритом, дуоденитом или другими заболеваниями, связанными с воспалением слизистых ЖКТ. А сладкие напитки натощак вызывают сильный всплеск глюкозы, что со временем может привести к инсулинорезистентности — прямому пути к сахарному диабету второго типа, говорит Виноградова.
"Навредить здоровью ЖКТ может частое употребление натощак газировки, горячего чая, кислых фруктовых и ягодных соков. Если добавляете по утрам в напиток или воду лимон, то лучше всего совсем небольшой ломтик", — добавила специалист по питанию.
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