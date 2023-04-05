Названо пять напитков, которые нельзя употреблять на голодный желудок

Горячий чай, кофе, а также газированные, сладкие и алкогольные напитки крайне не рекомендуется употреблять на голодный желудок. Об этом нашим коллегам из "Москвы 24" рассказала нутрициолог Кристина Виноградова.

Так, употребление алкоголя натощак приводит к раздражению слизистой желудка. А если это войдёт в привычку, развитие гастрита и язвы обеспечено, предупреждает эксперт. Кофе за счёт своей горечи тоже раздражает оболочку желудочно-кишечного тракта, поэтому пить его на голодный желудок точно не стоит людям, страдающим гастритом, дуоденитом или другими заболеваниями, связанными с воспалением слизистых ЖКТ. А сладкие напитки натощак вызывают сильный всплеск глюкозы, что со временем может привести к инсулинорезистентности — прямому пути к сахарному диабету второго типа, говорит Виноградова.

"Навредить здоровью ЖКТ может частое употребление натощак газировки, горячего чая, кислых фруктовых и ягодных соков. Если добавляете по утрам в напиток или воду лимон, то лучше всего совсем небольшой ломтик", — добавила специалист по питанию.