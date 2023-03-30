Пестициды, плесень, грязная вода: Более 60% томатного сока, морса и "Тархуна" с прилавков провалили тесты

Более чем в половине упаковок томатного сока и газировки "Тархун" выявлены нарушения. Об этом заявил глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов с отсылкой к материалам надзорных органов и "Роскачества".

"Исследования <...> свидетельствуют о масштабных систематических нарушениях, допускаемых недобросовестными производителями. По некоторым видам продукции доля образцов с нарушениями превышает 60% — сок томатный, лимонад "Тархун", — приводит комментарий Павлова ТАСС.

Также были выявлены проблемы в продукции у производителя клюквенного морса, вишнёвого и яблочного сока. Но там процент чуть меньше — "в диапазоне 27–40%".

Среди основных нарушений — содержание пестицидов, плесневых грибов, незаявленных на упаковке сахарозаменителей, красителей, консервантов, ароматизаторов, недостаток или избыток соли и сахара, плохая очистка воды. В вышеупомянутых товарах обнаружили повышенное содержание "канцерогенных и токсичных веществ, отсутствие заявленного сырья, подмену сырья".