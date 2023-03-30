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30 марта, 05:00

Россиянам назвали пользу берёзового сока, но призвали быть с ним осторожными

Врач Кашух: Берёзовый сок обладает витаминами С и группы В, а также макроэлементами

Берёзовый сок считается целебным, а также обладает другими полезными свойствами. В нём есть различные витамины и макроэлементы, рассказала врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Медик отметила, что в берёзовом соке содержится витамин C, который укрепляет иммунитет, ускоряет заживление тканей, участвует в синтезе белка коллагена — вещества, необходимого для красоты кожи и волос. Кроме того, этот сок содержит витамины группы B, которые обеспечивают выработку новых клеток крови и укрепляют нервную систему. По словам врача, в составе берёзового сока есть и полезные макроэлементы. Например, калий и кальций.

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"В состав берёзового сока входят магний, марганец, железо и медь. Все эти минералы поддерживают обмен веществ и предупреждают образование камней в почках и желчном пузыре", пояснила Кашух в беседе с газетой "Известия".

Также в этом напитке есть фитонциды — натуральные растительные антибиотики, которые обладают мощным антибактериальным действием. Однако, несмотря на всю пользу, некоторым людям нужно быть осторожными с употреблением этого продукта, так как в нём содержится сахар. Пить его с осторожностью надо людям с ожирением и сахарным диабетом, а также тем, кто страдает от аллергии на берёзу. Кашух отметила, что полностью заменять берёзовым соком обычную воду не стоит. Здоровому человеку достаточно выпивать около 200–300 мл этого напитка в день, подытожила медик.

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Юлия Коновалова
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