Россияне рассказали, в чём чаще всего ограничивают себя ради здорового питания

Более половины россиян (61%) хорошо осведомлены о том, как нужно правильно питаться. 13% знают принципы сбалансированного и здорового питания очень хорошо, 48% имеют общее представление о пользе тех или иных продуктов. Портрет самого подкованного в вопросах ЗОЖ человека: женщина старше 55 лет, имеющая высшее образование и ведущая свой бизнес. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении Лайфа).

Треть жителей России (33%) признались, что плохо разбираются в том, как нужно питаться, чтобы сохранить и приумножить своё здоровье. При этом каждый четвёртый (26%) оценивает свои знания как не очень хорошие, а каждый десятый (7%) — как очень плохие. Хуже всего разбираются в вопросах правильного питания мужчины (39% против 27% среди женщин), респонденты без высшего образования (37%) и представители рабочих специальностей (41%).

74% россиян стараются ограничивать себя в питании в пользу здорового образа жизни. На первом месте среди самых распространённых стоят ограничения по напиткам. Так, 37% граждан стараются избегать газированных напитков, 33% — алкогольных. И чем старше человек, тем чаще он стремится ограничивать себя в употреблении первых, показал опрос. Наблюдается и огромный межпоколенческий разрыв. Так, подавляющее большинство представителей молодёжи от 18 до 24 лет (93%) пьют газированные напитки, а более половины опрошенных старше 55 лет (59%) стараются этого не делать. Таким образом, доля респондентов самой старшей возрастной группы, избегающих употребления газировки, аж в восемь раз выше, чем доля молодых людей (59% и 7% соответственно).

На втором месте среди самоограничений — время приёма пищи. Почти треть жителей нашей страны (30%) стараются не есть поздно вечером. Каждый четвёртый пытается избегать жирной пищи (24%), каждый пятый — острой (21%), 17% россиян стремятся ограничивать себя в употреблении сладкого, а 16% — мучного. 15% опрошенных рассказали, что следят за количеством еды, пытаются потреблять небольшие порции и не допускать переедания. 14% избегают излишне солёной пищи.

Более склонны к самоограничениям женщины (30% против 18% среди мужчин), россияне 55+ (34% в среднем) и люди с высшим образованием (32% в среднем). А ни в чём себя не ограничивают 25% россиян. Чаще всего это мужчины (32% против 19% женщин), граждане от 45 до 54 лет (29%), представители технических специальностей (35%) и респонденты с низким уровнем дохода (27%).