Названы самые вредные конфеты

Леденцы можно с уверенностью назвать самыми коварными сладостями, заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль. В интервью "Москве 24" она рассказала, в чём кроется вред этих конфет.

Поскольку леденцы полностью состоят из сахара и ароматизаторов, злоупотребление ими может спровоцировать резкие скачки сахара, которые нагружают поджелудочную железу, объяснила врач. В частности, это может привести к гастриту.

"Сладкая среда — лучшая для развития патогенных бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Постоянное употребление таких конфет может спровоцировать различные воспалительные заболевания как во рту, так и желудочно-кишечном тракте", — сказала Дюваль.

По словам диетолога, с леденцами ЖКТ получает сигнал о принятии пищи, но поступает только сахар. В результате выделяются пищеварительные соки, которым нечего переваривать, и они начинают раздражать слизистую желудка. При наличии бактерий или заболеваний может начаться воспалительный процесс, предупредила врач.