Названы самые вредные конфеты
Диетолог Дюваль назвала леденцы самыми вредными для зубов и ЖКТ конфетами
Леденцы можно с уверенностью назвать самыми коварными сладостями, заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль. В интервью "Москве 24" она рассказала, в чём кроется вред этих конфет.
Поскольку леденцы полностью состоят из сахара и ароматизаторов, злоупотребление ими может спровоцировать резкие скачки сахара, которые нагружают поджелудочную железу, объяснила врач. В частности, это может привести к гастриту.
"Сладкая среда — лучшая для развития патогенных бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Постоянное употребление таких конфет может спровоцировать различные воспалительные заболевания как во рту, так и желудочно-кишечном тракте", — сказала Дюваль.
По словам диетолога, с леденцами ЖКТ получает сигнал о принятии пищи, но поступает только сахар. В результате выделяются пищеварительные соки, которым нечего переваривать, и они начинают раздражать слизистую желудка. При наличии бактерий или заболеваний может начаться воспалительный процесс, предупредила врач.
Ранее доктор Мясников заявил, что к питанию детей родители должны относиться серьёзнее и не пичкать их конфетами и прочими перекусами. А самым вредным продуктом для ребёнка по-прежнему считается газировка.
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